https://ria.ru/20231020/konflikty-1904191695.html

Вершинин обсудил с послом Алжира конфликты на Ближнем Востоке

Вершинин обсудил с послом Алжира конфликты на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.10.2023

Вершинин обсудил с послом Алжира конфликты на Ближнем Востоке

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Алжира в России Бумедьен Геннад обсудили вопросы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:30

2023-10-20T16:30

2023-10-20T16:30

в мире

россия

ближний восток

израиль

сергей вершинин

алжир (республика)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902806665_646:683:3072:2048_1920x0_80_0_0_b248242a7b4aecf8d93120f2bc90d0a9.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Алжира в России Бумедьен Геннад обсудили вопросы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. "Особое внимание было уделено обсуждению находящихся на повестке дня Совета Безопасности ООН конфликтов на пространстве Ближнего Востока, Северной Африки и Сахаро-Сахельского региона, включая проблематику западносахарского урегулирования", - отмечено в сообщении ведомства по итогам встречи в Москве. Вершинин и Геннад рассмотрели вопросы возобновления 10-ой чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на палестинских территориях. "Подтверждена необходимость скорейшего прекращения огня и реализации неотложных гуманитарных мер", - сообщили в МИД РФ. Кроме того, стороны затронули состояние и перспективы российско-алжирского взаимодействия в ООН и выразили "обоюдная заинтересованность в его дальнейшем конструктивном развитии". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231020/riski-1904140158.html

россия

ближний восток

израиль

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ближний восток, израиль, сергей вершинин, алжир (республика)