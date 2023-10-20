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Ежегодная конференция "Менеджмент будущего" стартовала в ВШМ СПбГУ - РИА Новости, 20.10.2023
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14:28 20.10.2023 (обновлено: 14:33 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/konferentsiya-1904142159.html
Ежегодная конференция "Менеджмент будущего" стартовала в ВШМ СПбГУ
Ежегодная конференция "Менеджмент будущего" стартовала в ВШМ СПбГУ - РИА Новости, 20.10.2023
Ежегодная конференция "Менеджмент будущего" стартовала в ВШМ СПбГУ
В кампусе "Михайловская дача" Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ) при поддержке ВТБ началась ежегодная конференция "Менеджмент Будущего"; ее темой в этом РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:28
2023-10-20T14:33
россия
дальний восток
арктика
ольга дергунова
санкт-петербургский государственный университет
втб
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В кампусе "Михайловская дача" Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ) при поддержке ВТБ началась ежегодная конференция "Менеджмент Будущего"; ее темой в этом году стала "Навигация в мире перемен: глобальные тенденции и локальные решения", сообщает пресс-служба банка. В рамках мероприятия представители органов власти, научного сообщества и крупных корпораций обсудят со студентами со всей России возможности для экономики и менеджера будущего, необходимые качества для руководителей в бизнесе и власти, актуальные задачи бизнес-школ. В течение трех дней в дискуссиях на площадках конференции примут участие несколько десятков спикеров, в том числе руководители разных направлений банка ВТБ. Они проведут мастер-классы, примут участие в решениях бизнес-кейсов и выступят на панельных сессия конференции, говорится в сообщении. Деловую программу конференции открыла дискуссия "Экономика России: глобальные вызовы и локальные решения. Взгляд молодых". Ее модератором выступила заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова. "В экономике и геополитике нашей страны возникают уникальные возможности и точки роста для современного поколения. Дальний Восток или Арктика, Калининград или Новоуральск — в любом регионе России можно найти применение своим силам. Управленческие навыки, желание формировать проекты и команду, достигать результатов и ориентироваться при этом на потребности человека — это то, что вам предстоит совершенствовать на своем долгом профессиональном пути", — цитирует пресс-служба Дергунову. Участники дискуссии сошлись во мнении, что в современных условиях пути развития для российской экономики — это не только владение новейшими технологиями и разработка государственных программ, но и формирование сильного сообщества единомышленников и профессионалов. Во всех отраслях, от атомной промышленности и развития моногородов до рыболовства и судостроения, за позитивными преобразованиями стоят люди с компетенциями и амбициями, приводящие к результату, отметили в пресс-службе. Там добавили, что среди ключевых требований к лидерам эксперты назвали, прежде всего, личностные качества из категории "мягких" навыков. Помимо работы с информацией и высокоэффективной коммуникации, к этой группе относят широкий кругозор, решительность, эмоциональный интеллект. "Важно поставить цель и четко понимать вектор, по которому ты двигаешься. Так, ВШМ СПбГУ 30 лет назад поставила перед собой цель стать глобальной международной бизнес-школой. В 2021 году мы вошли в 1% лучших бизнес-школ мира, и это произошло благодаря людям, которые поставили цели и достигают результата", — отметила Дергунова.
https://ria.ru/20231019/yamal-1903916659.html
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дальний восток
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россия, дальний восток, арктика, ольга дергунова, санкт-петербургский государственный университет, втб
Россия, Дальний Восток, Арктика, Ольга Дергунова, Санкт-Петербургский государственный университет, ВТБ

Ежегодная конференция "Менеджмент будущего" стартовала в ВШМ СПбГУ

© Фото : Санкт-Петербургский государственный университетУчастники пленарной сессии конференции "Менеджмент Будущего" в Высшей школе менеджмента СПбГУ
Участники пленарной сессии конференции Менеджмент Будущего в Высшей школе менеджмента СПбГУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Санкт-Петербургский государственный университет
Участники пленарной сессии конференции "Менеджмент Будущего" в Высшей школе менеджмента СПбГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В кампусе "Михайловская дача" Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ) при поддержке ВТБ началась ежегодная конференция "Менеджмент Будущего"; ее темой в этом году стала "Навигация в мире перемен: глобальные тенденции и локальные решения", сообщает пресс-служба банка.
В рамках мероприятия представители органов власти, научного сообщества и крупных корпораций обсудят со студентами со всей России возможности для экономики и менеджера будущего, необходимые качества для руководителей в бизнесе и власти, актуальные задачи бизнес-школ. В течение трех дней в дискуссиях на площадках конференции примут участие несколько десятков спикеров, в том числе руководители разных направлений банка ВТБ. Они проведут мастер-классы, примут участие в решениях бизнес-кейсов и выступят на панельных сессия конференции, говорится в сообщении.
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Деловую программу конференции открыла дискуссия "Экономика России: глобальные вызовы и локальные решения. Взгляд молодых". Ее модератором выступила заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.
"В экономике и геополитике нашей страны возникают уникальные возможности и точки роста для современного поколения. Дальний Восток или Арктика, Калининград или Новоуральск — в любом регионе России можно найти применение своим силам. Управленческие навыки, желание формировать проекты и команду, достигать результатов и ориентироваться при этом на потребности человека — это то, что вам предстоит совершенствовать на своем долгом профессиональном пути", — цитирует пресс-служба Дергунову.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что в современных условиях пути развития для российской экономики — это не только владение новейшими технологиями и разработка государственных программ, но и формирование сильного сообщества единомышленников и профессионалов. Во всех отраслях, от атомной промышленности и развития моногородов до рыболовства и судостроения, за позитивными преобразованиями стоят люди с компетенциями и амбициями, приводящие к результату, отметили в пресс-службе.
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Там добавили, что среди ключевых требований к лидерам эксперты назвали, прежде всего, личностные качества из категории "мягких" навыков. Помимо работы с информацией и высокоэффективной коммуникации, к этой группе относят широкий кругозор, решительность, эмоциональный интеллект.
"Важно поставить цель и четко понимать вектор, по которому ты двигаешься. Так, ВШМ СПбГУ 30 лет назад поставила перед собой цель стать глобальной международной бизнес-школой. В 2021 году мы вошли в 1% лучших бизнес-школ мира, и это произошло благодаря людям, которые поставили цели и достигают результата", — отметила Дергунова.
 
РоссияДальний ВостокАрктикаОльга ДергуноваСанкт-Петербургский государственный университетВТБ
 
 
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