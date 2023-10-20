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Лавров заявил, что его не волнует паника на Западе из-за его визита в КНДР
Лавров заявил, что его не волнует паника на Западе из-за его визита в КНДР - РИА Новости, 20.10.2023
Лавров заявил, что его не волнует паника на Западе из-за его визита в КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему нет никакого дела, если его визит в Северную Корею вызовет панику на Западе. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:40
2023-10-20T12:40
2023-10-20T12:40
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему нет никакого дела, если его визит в Северную Корею вызовет панику на Западе. "Насчёт злости и паники. Мне совершенно нет никакого дела. Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов". - сказал Лавров в интервью программе "60 минут", которое было записано в Пхеньяне. Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом 18-19 октября, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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пхеньян, россия, сергей лавров, цой сон хи, ким чен ын, в мире, общество
Пхеньян, Россия, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Ким Чен Ын, В мире, Общество
Лавров заявил, что его не волнует паника на Западе из-за его визита в КНДР
Лавров заявил, что ему нет никакого дела до реакции Запада на его визит в КНДР