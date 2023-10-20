"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей
Global Times: США виновны в смерти невиновных из-за вето на резолюцию по Газе
© AP Photo / Greg BakerФлаг на автомобиле консульства США в Шанхае
© AP Photo / Greg Baker
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США несут ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, об этом сказано в редакционной статье китайской газеты Global Times.
"Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью <…>. США, которые часто говорят о правах человека, раскрывают свое истинное лицо, когда дело доходит до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь", — говорится в статье.
Решение США, по словам авторов материала, не только нарушает основы морали, но и наносит ущерб авторитету Совета Безопасности ООН, ослабляя способность мирового сообщества повлиять на конфликт.
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"США несут наибольшую ответственность в этом отношении и не могут уклониться от нее", — говорится в публикации.
Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержалось осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.