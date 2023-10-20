https://ria.ru/20231020/kitay-1903983834.html

"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей

"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей - РИА Новости, 20.10.2023

"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей

США несут ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T06:29

2023-10-20T06:29

2023-10-20T06:29

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США несут ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, об этом сказано в редакционной статье китайской газеты Global Times."Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью <…>. США, которые часто говорят о правах человека, раскрывают свое истинное лицо, когда дело доходит до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь", — говорится в статье.Решение США, по словам авторов материала, не только нарушает основы морали, но и наносит ущерб авторитету Совета Безопасности ООН, ослабляя способность мирового сообщества повлиять на конфликт."США несут наибольшую ответственность в этом отношении и не могут уклониться от нее", — говорится в публикации.Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержалось осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903980735.html

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в мире, сша, бразилия, китай, оон, хамас