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"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей - РИА Новости, 20.10.2023
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06:29 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/kitay-1903983834.html
"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей
"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей - РИА Новости, 20.10.2023
"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей
США несут ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T06:29
2023-10-20T06:29
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США несут ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, об этом сказано в редакционной статье китайской газеты Global Times."Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью &lt;…&gt;. США, которые часто говорят о правах человека, раскрывают свое истинное лицо, когда дело доходит до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь", — говорится в статье.Решение США, по словам авторов материала, не только нарушает основы морали, но и наносит ущерб авторитету Совета Безопасности ООН, ослабляя способность мирового сообщества повлиять на конфликт.&quot;США несут наибольшую ответственность в этом отношении и не могут уклониться от нее&quot;, — говорится в публикации.Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержалось осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903980735.html
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в мире, сша, бразилия, китай, оон, хамас
В мире, США, Бразилия, Китай, ООН, ХАМАС
"Запятнано кровью": в Китае раскрыли вину США в смерти невиновных людей

Global Times: США виновны в смерти невиновных из-за вето на резолюцию по Газе

© AP Photo / Greg BakerФлаг на автомобиле консульства США в Шанхае
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Greg Baker
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США несут ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, об этом сказано в редакционной статье китайской газеты Global Times.
"Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью <…>. США, которые часто говорят о правах человека, раскрывают свое истинное лицо, когда дело доходит до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь", — говорится в статье.
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Решение США, по словам авторов материала, не только нарушает основы морали, но и наносит ущерб авторитету Совета Безопасности ООН, ослабляя способность мирового сообщества повлиять на конфликт.
«

"США несут наибольшую ответственность в этом отношении и не могут уклониться от нее", — говорится в публикации.

Ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержалось осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывал отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержался призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе не было отдельного призыва прекратить огонь, но проект призывал к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению заложников.
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