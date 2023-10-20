https://ria.ru/20231020/kiev-1904147142.html
В центре Киева напали на украинского военнослужащего
В центре Киева напали на украинского военнослужащего - РИА Новости, 20.10.2023
В центре Киева напали на украинского военнослужащего
Неизвестные напали на военнослужащего ВСУ в Киеве, пострадавший госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщили в пятницу в полиции украинской столицы. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:34
2023-10-20T14:34
2023-10-20T14:37
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Неизвестные напали на военнослужащего ВСУ в Киеве, пострадавший госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщили в пятницу в полиции украинской столицы. "Нападение на военнослужащего в центре столицы: правоохранители разыскивают злоумышленников. Пострадавшего с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в публикации на странице Киевской полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что нападавшие нанесли военнослужащему три ножевых ранения. Сообщается, что в момент нападения пострадавший прогуливался на территории ботанического сада. Как заявили в полиции, проводятся следственно-розыскные мероприятия, изучаются данные с камер наблюдения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, facebook
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Facebook
В центре Киева напали на украинского военнослужащего
МВД Украины: в центре Киева неизвестные напали на украинского военнослужащего