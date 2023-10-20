https://ria.ru/20231020/kandidat-1904268405.html

Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей

Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей - РИА Новости, 20.10.2023

Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей

Республиканцы в палате представителей США большинством голосов отказались от дальнейшего выдвижения Джима Джордана на пост спикера, новой кандидатурой может... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T22:34

2023-10-20T22:34

2023-10-20T22:34

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей США большинством голосов отказались от дальнейшего выдвижения Джима Джордана на пост спикера, новой кандидатурой может стать конгрессмен от Оклахомы Кевин Херн. Ранее в пятницу глава юридического комитета палаты и активный сторонник экс-президента Дональда Трампа Джордан в третий раз не смог набрать необходимое количество голосов однопартийцев, чтобы занять третью в иерархии политической системы США должность - спикера палаты представителей. Его поддержка уменьшилась в сравнении с предыдущими раундами голосований до 194 человек, тогда как для победы ему нужно набрать по меньшей мере 217 голосов однопартийцев. Демократическая фракция сегодня как и в предыдущие раунды практически в полном составе (210 голосов) голосовала за лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Как сообщает телеканал NBC, вскоре после открытого заседания республиканцы встретились за закрытыми дверями и провели еще одно голосование, по итогам которого за продолжение Джорданом борьбы выступили лишь 86 человек, 112 поддержали выдвижение нового кандидата. По информации телеканала, в понедельник республиканцы планируют провести конференцию по выбору нового кандидата от партии, а голосование по кандидатуре будет возможно не раньше вторника. Между тем о намерении баллотироваться на пост спикера заявил представитель от штата Оклахома Кевин Херн. "Нам нужен новый тип руководителя, такой, у которого есть за плечами реальные достижения, и именно поэтому я выдвигаю свою кандидатуру на пост спикера", - заявил конгрессмен в соцсети Х. Выбор спикера, ставший необходимостью после вотума недоверия республиканцу Кевину Маккарти, из внутриполитической проблемы США приобрел международный масштаб. Без спикера палата не может функционировать полноценно: невозможно утверждение бюджета страны, который пока утвержден лишь до 17 ноября, рассмотрение и утверждение крупнейшего запроса Белого дома о помощи Израилю и Украине. Документ, который запрашивает выделение около 106 миллиардов долларов, в том числе на военную помощь Киеву и Израилю, ранее в пятницу был направлен Белым домом на имя исполняющего обязанности спикера, однако у него нет полномочий по рассмотрению запроса.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900547307.html

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в мире, сша, оклахома, израиль, дональд трамп, кевин маккарти, nbc