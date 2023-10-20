СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю
HuffPost: в Госдепе готовят документ о несогласии с руководством США по Израилю
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудники Госдепартамента США готовят документ, критикующий политику руководства ведомства в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет издание Huffington Post со ссылкой на источники.
По словам двух работников Госдепа, в нем дадут негативную оценку однобокой поддержке действий Израиля и игнорированию страданий мирных палестинцев. Подобные документы передают руководству по закрытым каналам и "рассматривают в Госдепартаменте как последовательные заявления о серьезных разногласиях в ключевые исторические моменты", говорится в статье.
Сотрудники отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его советники не обращают внимания на "широко распространенное внутреннее недовольство". Как отметил другой работник Госдепа, в ведомстве "на всех уровнях назревает мятеж".
Кроме того, недовольство растет и в конгрессе — по данным СМИ, более 400 сотрудников с мусульманскими и еврейскими корнями подписали открытое письмо к палате представителей с призывом поддержать прекращение огня в конфликте между Израилем и Палестиной.
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"Мы — сотрудники Капитолия с еврейскими и мусульманскими корнями и их союзники. <...> Сегодня мы обращаемся к нашим начальникам, членам конгресса США, с просьбой присоединиться к призывам о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС", — указано в документе.
Как заявил накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, сейчас в ситуации на Ближнем Востоке, по мнению Вашингтона, самый подходящий шаг — это не посредничество между сторонами конфликта, а действия Армии обороны Израиля по защите своей страны.
Обострение на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди которых 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил местный Минздрав. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.