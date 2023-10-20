https://ria.ru/20231020/izrail-1904245793.html

СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю

СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю - РИА Новости, 20.10.2023

СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю

Сотрудники Госдепартамента США готовят документ, критикующий политику руководства ведомства в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет издание Huffington... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:46

2023-10-20T19:46

2023-10-20T20:55

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудники Госдепартамента США готовят документ, критикующий политику руководства ведомства в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет издание Huffington Post со ссылкой на источники.По словам двух работников Госдепа, в нем дадут негативную оценку однобокой поддержке действий Израиля и игнорированию страданий мирных палестинцев. Подобные документы передают руководству по закрытым каналам и "рассматривают в Госдепартаменте как последовательные заявления о серьезных разногласиях в ключевые исторические моменты", говорится в статье.Сотрудники отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его советники не обращают внимания на "широко распространенное внутреннее недовольство". Как отметил другой работник Госдепа, в ведомстве "на всех уровнях назревает мятеж". Кроме того, недовольство растет и в конгрессе — по данным СМИ, более 400 сотрудников с мусульманскими и еврейскими корнями подписали открытое письмо к палате представителей с призывом поддержать прекращение огня в конфликте между Израилем и Палестиной. "Мы — сотрудники Капитолия с еврейскими и мусульманскими корнями и их союзники. <...> Сегодня мы обращаемся к нашим начальникам, членам конгресса США, с просьбой присоединиться к призывам о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС", — указано в документе.Как заявил накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, сейчас в ситуации на Ближнем Востоке, по мнению Вашингтона, самый подходящий шаг — это не посредничество между сторонами конфликта, а действия Армии обороны Израиля по защите своей страны.Обострение на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди которых 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил местный Минздрав. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/ssha-1904210900.html

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в мире, израиль, сша, россия, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, государственный департамент сша