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СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю - РИА Новости, 20.10.2023
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19:46 20.10.2023 (обновлено: 20:55 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/izrail-1904245793.html
СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю
СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю
Сотрудники Госдепартамента США готовят документ, критикующий политику руководства ведомства в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет издание Huffington... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:46
2023-10-20T20:55
в мире
израиль
сша
россия
энтони блинкен
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудники Госдепартамента США готовят документ, критикующий политику руководства ведомства в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет издание Huffington Post со ссылкой на источники.По словам двух работников Госдепа, в нем дадут негативную оценку однобокой поддержке действий Израиля и игнорированию страданий мирных палестинцев. Подобные документы передают руководству по закрытым каналам и "рассматривают в Госдепартаменте как последовательные заявления о серьезных разногласиях в ключевые исторические моменты", говорится в статье.Сотрудники отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его советники не обращают внимания на "широко распространенное внутреннее недовольство". Как отметил другой работник Госдепа, в ведомстве "на всех уровнях назревает мятеж". Кроме того, недовольство растет и в конгрессе — по данным СМИ, более 400 сотрудников с мусульманскими и еврейскими корнями подписали открытое письмо к палате представителей с призывом поддержать прекращение огня в конфликте между Израилем и Палестиной. &quot;Мы — сотрудники Капитолия с еврейскими и мусульманскими корнями и их союзники. &lt;...&gt; Сегодня мы обращаемся к нашим начальникам, членам конгресса США, с просьбой присоединиться к призывам о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС&quot;, — указано в документе.Как заявил накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, сейчас в ситуации на Ближнем Востоке, по мнению Вашингтона, самый подходящий шаг — это не посредничество между сторонами конфликта, а действия Армии обороны Израиля по защите своей страны.Обострение на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди которых 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил местный Минздрав. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231020/ssha-1904210900.html
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в мире, израиль, сша, россия, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, государственный департамент сша
В мире, Израиль, США, Россия, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Государственный департамент США
СМИ: сотрудники Госдепа готовят обращение с критикой позиции США по Израилю

HuffPost: в Госдепе готовят документ о несогласии с руководством США по Израилю

© AFP 2023 / MIRIAM ALSTERПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / MIRIAM ALSTER
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудники Госдепартамента США готовят документ, критикующий политику руководства ведомства в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет издание Huffington Post со ссылкой на источники.
По словам двух работников Госдепа, в нем дадут негативную оценку однобокой поддержке действий Израиля и игнорированию страданий мирных палестинцев. Подобные документы передают руководству по закрытым каналам и "рассматривают в Госдепартаменте как последовательные заявления о серьезных разногласиях в ключевые исторические моменты", говорится в статье.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Сотрудники отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его советники не обращают внимания на "широко распространенное внутреннее недовольство". Как отметил другой работник Госдепа, в ведомстве "на всех уровнях назревает мятеж".
Кроме того, недовольство растет и в конгрессе — по данным СМИ, более 400 сотрудников с мусульманскими и еврейскими корнями подписали открытое письмо к палате представителей с призывом поддержать прекращение огня в конфликте между Израилем и Палестиной.
«

"Мы — сотрудники Капитолия с еврейскими и мусульманскими корнями и их союзники. <...> Сегодня мы обращаемся к нашим начальникам, членам конгресса США, с просьбой присоединиться к призывам о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС", — указано в документе.

Как заявил накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, сейчас в ситуации на Ближнем Востоке, по мнению Вашингтона, самый подходящий шаг — это не посредничество между сторонами конфликта, а действия Армии обороны Израиля по защите своей страны.
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Обострение на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди которых 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил местный Минздрав. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильСШАРоссияЭнтони БлинкенХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокГосударственный департамент США
 
 
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