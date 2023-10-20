https://ria.ru/20231020/izrail-1904129552.html
В Израиль с начала эскалации прибыли 45 грузовых бортов с оружием
В Израиль с начала эскалации прибыли 45 грузовых бортов с оружием - РИА Новости, 20.10.2023
В Израиль с начала эскалации прибыли 45 грузовых бортов с оружием
В Израиль с начала эскалации палестино-израильского конфликта прибыло 45 грузовых самолетов, которые доставили порядка 1000 тонн вооружений и средств для нужд... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:49
2023-10-20T13:49
2023-10-20T13:57
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. В Израиль с начала эскалации палестино-израильского конфликта прибыло 45 грузовых самолетов, которые доставили порядка 1000 тонн вооружений и средств для нужд армии, сообщила в пятницу пресс-служба израильского минобороны.По данным пресс-службы, в пятницу утром в аэропорту Рамон на юге страны приземлился 45-й грузовой борт."Груз состоял из широкого спектра предметов военного назначения, включая военные машины скорой помощи, медицинское оборудование для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и различные другие ресурсы, предназначенные для повышения боеготовности. Это 45-й самолет, приземлившийся в Израиле в рамках скоординированной инициативы минобороны Израиля и ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве добавили, что в Израиль уже было доставлено около 1000 тонн различных типов вооружений и средств для поддержки наступательных планов ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиль с начала эскалации прибыли 45 грузовых бортов с оружием
Минобороны: Израиль с начала эскалации получил порядка тысячи тонн вооружений
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. В Израиль с начала эскалации палестино-израильского конфликта прибыло 45 грузовых самолетов, которые доставили порядка 1000 тонн вооружений и средств для нужд армии, сообщила в пятницу пресс-служба израильского минобороны.
По данным пресс-службы, в пятницу утром в аэропорту Рамон на юге страны приземлился 45-й грузовой борт.
«
"Груз состоял из широкого спектра предметов военного назначения, включая военные машины скорой помощи, медицинское оборудование для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и различные другие ресурсы, предназначенные для повышения боеготовности. Это 45-й самолет, приземлившийся в Израиле в рамках скоординированной инициативы минобороны Израиля и ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что в Израиль уже было доставлено около 1000 тонн различных типов вооружений и средств для поддержки наступательных планов ЦАХАЛ.
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