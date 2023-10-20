Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
FT: страны Глобального Юга отвернулись от Запада из-за войны в Палестине
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Действия Израиля в секторе Газа подорвали дипломатические усилия Запада по перетягиванию Глобального Юга на сторону Украины, сообщает Financial Times. Москва больше не "мировой изгой", с сожалением констатирует издание. Как сказали газете неназванные чиновники и дипломаты, кризис на Ближнем Востоке стал "подарком небес" для России. Почему так получилось — в материале РИА Новости.
Дипломатическая катастрофа
Более полутора лет США, Великобритания, Франция и другие лидеры Евросоюза пытались доказать международному сообществу, что спецоперация России на Украине – это борьба авторитаризма с демократией, зла с добром. В августе западные дипломаты собрали в Саудовской Аравии представителей 58 стран, чтобы убедить в правильности своей позиции и заодно принять так называемый план Зеленского за основу для урегулирования конфликта. Большого прогресса добиться не удалось, но участники встречи по крайней мере признали необходимость сохранения мирового порядка.
© AFP 2023 / MOHAMMED FAIQРаненная в результате израильского авиаудара девочка в городе Дейр-эль-Балах
Раненная в результате израильского авиаудара девочка в городе Дейр-эль-Балах
Однако, как отмечает Financial Times, реакция стран Запада на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала Глобальному Югу, что правила игры можно пересмотреть. В результате мир начал делиться на сторонников и противников действий Израиля, в то время как Украина оказалась на обочине информационной повестки.
"Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна, — цитирует издание одного из высокопоставленных дипломатов G7. — Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие". По его словам, у бразильцев, южноафриканцев и индонезийцев больше нет оснований верить словам представителей Запада о ценности прав человека.
Британское СМИ подчеркивает, что развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа, так как рассматривают ее через призму самоопределения и сопротивления гегемонии США. Причем американские дипломаты признались Financial Times, что это их сильно беспокоит, но Белый дом не собирается пересматривать отношения с Израилем.
Голуби против ястребов
Примечательно, что в Совбезе ООН американцы дважды блокировали резолюции о прекращении боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ. В первый раз с такой инициативой выступила Москва, ее поддержали Китай, Габон, Мозамбик и ОАЭ. На стороне Вашингтона выступили Франция, Великобритания и Япония. Вторую попытку сделала Бразилия — проголосовали все, кроме США. Вместо призывов к миру Джо Байден посетил Тель-Авив, где заявил, что Израиль не бомбил больницу в секторе Газа.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден прибыл на мессу в католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтауна в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден прибыл на мессу в католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтауна в Вашингтоне
Кроме того, в странах Запада разгоняют акции в поддержку Палестины. Манифестации прошли в США, Франции, Италии и Великобритании. В то же время алжирского футболиста французской "Ниццы" Юсефа Аталя заставили извиниться за публикацию видео в поддержку палестинского народа.
Нидерландского полузащитника Анвара Эль-Гази отстранили от тренировок в немецком футбольном клубе "Майнц" за пост в социальной сети о том, что Палестина должна быть свободной. А обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема, играющего в Саудовской Аравии, за критику Израиля назвали "агентом ХАМАС".
Владимир Путин между тем успел обсудить конфликт с главами Сирии, Ирана, Египта, Китая, Палестины и Израиля. В каждом случае он выступал за прекращение огня и доставку гуманитарной помощи для гражданского населения. В результате в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента России.
Нерушимая дружба
"Разлад между Западом и странами Юга действительно одно из последствий обстроившегося конфликта в Палестине. Однако и до этого нарастали противоречия, что было очевидно на встрече в Джидде, где проводились консультации по мирному урегулированию украинского конфликта. Саудовская Аравия тогда предложила альтернативу поддерживаемому на Западе плану Зеленского. Не получилось навязать это и G20. Многие государства отказываются проводить переговоры без России. Раскол усугубился и получил вот такую конфигурацию", — рассказал в беседе с РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
© Фото : страница Владимира Зеленского в соцсетиПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке
© Фото : страница Владимира Зеленского в соцсети
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке
Показательным, отметил политолог, стал проходящий в дни визита Байдена в Тель-Авив саммит в Пекине. Там произошла рекомбинация Юга, которую теперь разрушить будет очень сложно.
"После перехода Запада к конфронтации и изоляции России достаточно быстро стало понятно, что это не реалистичная позиция. Наша страна занимает особое место в мировой политике, экономике и культуре. Западный курс натолкнулся на активное, целенаправленное и системное противодействие со стороны Москвы. Это превращает Россию в естественный центр притяжения для всех государств, которые не приемлют гегемонию Запада и имеют волю ей противостоять. В последних событиях значимым стало расширение БРИКС", — говорит старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
Из-за палестино-израильской войны особенно проявилось ухудшение отношений Запада и Юга. "В Эр-Рияде Блинкена заставили ждать всю ночь встречи с саудовским принцем. Другие страны отказались встречаться и с госсекретарем США, и с президентом Байденом. Многотысячные протесты против Израиля идут даже за пределами арабского мира", — напомнил специалист.
Силовая политика в секторе Газа привела к изоляции США и Израиля, подчеркивают эксперты. Реальное отношение к действиям Вашингтона на мировой арене все более очевидно. Россия же, которая последовательно проводит суверенный курс, становится альтернативой для Глобального Юга.