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Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине - РИА Новости, 20.10.2023
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08:00 20.10.2023 (обновлено: 11:22 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине - РИА Новости, 20.10.2023
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
Действия Израиля в секторе Газа подорвали дипломатические усилия Запада по перетягиванию Глобального Юга на сторону Украины, сообщает Financial Times. Москва... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:00
2023-10-20T11:22
в мире
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Действия Израиля в секторе Газа подорвали дипломатические усилия Запада по перетягиванию Глобального Юга на сторону Украины, сообщает Financial Times. Москва больше не "мировой изгой", с сожалением констатирует издание. Как сказали газете неназванные чиновники и дипломаты, кризис на Ближнем Востоке стал "подарком небес" для России. Почему так получилось — в материале РИА Новости.Дипломатическая катастрофаБолее полутора лет США, Великобритания, Франция и другие лидеры Евросоюза пытались доказать международному сообществу, что спецоперация России на Украине – это борьба авторитаризма с демократией, зла с добром. В августе западные дипломаты собрали в Саудовской Аравии представителей 58 стран, чтобы убедить в правильности своей позиции и заодно принять так называемый план Зеленского за основу для урегулирования конфликта. Большого прогресса добиться не удалось, но участники встречи по крайней мере признали необходимость сохранения мирового порядка.Однако, как отмечает Financial Times, реакция стран Запада на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала Глобальному Югу, что правила игры можно пересмотреть. В результате мир начал делиться на сторонников и противников действий Израиля, в то время как Украина оказалась на обочине информационной повестки."Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна, — цитирует издание одного из высокопоставленных дипломатов G7. — Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие". По его словам, у бразильцев, южноафриканцев и индонезийцев больше нет оснований верить словам представителей Запада о ценности прав человека.Британское СМИ подчеркивает, что развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа, так как рассматривают ее через призму самоопределения и сопротивления гегемонии США. Причем американские дипломаты признались Financial Times, что это их сильно беспокоит, но Белый дом не собирается пересматривать отношения с Израилем.Голуби против ястребовПримечательно, что в Совбезе ООН американцы дважды блокировали резолюции о прекращении боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ. В первый раз с такой инициативой выступила Москва, ее поддержали Китай, Габон, Мозамбик и ОАЭ. На стороне Вашингтона выступили Франция, Великобритания и Япония. Вторую попытку сделала Бразилия — проголосовали все, кроме США. Вместо призывов к миру Джо Байден посетил Тель-Авив, где заявил, что Израиль не бомбил больницу в секторе Газа.Кроме того, в странах Запада разгоняют акции в поддержку Палестины. Манифестации прошли в США, Франции, Италии и Великобритании. В то же время алжирского футболиста французской "Ниццы" Юсефа Аталя заставили извиниться за публикацию видео в поддержку палестинского народа.Нидерландского полузащитника Анвара Эль-Гази отстранили от тренировок в немецком футбольном клубе "Майнц" за пост в социальной сети о том, что Палестина должна быть свободной. А обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема, играющего в Саудовской Аравии, за критику Израиля назвали "агентом ХАМАС".Владимир Путин между тем успел обсудить конфликт с главами Сирии, Ирана, Египта, Китая, Палестины и Израиля. В каждом случае он выступал за прекращение огня и доставку гуманитарной помощи для гражданского населения. В результате в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента России.Нерушимая дружба"Разлад между Западом и странами Юга действительно одно из последствий обстроившегося конфликта в Палестине. Однако и до этого нарастали противоречия, что было очевидно на встрече в Джидде, где проводились консультации по мирному урегулированию украинского конфликта. Саудовская Аравия тогда предложила альтернативу поддерживаемому на Западе плану Зеленского. Не получилось навязать это и G20. Многие государства отказываются проводить переговоры без России. Раскол усугубился и получил вот такую конфигурацию", — рассказал в беседе с РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Показательным, отметил политолог, стал проходящий в дни визита Байдена в Тель-Авив саммит в Пекине. Там произошла рекомбинация Юга, которую теперь разрушить будет очень сложно."После перехода Запада к конфронтации и изоляции России достаточно быстро стало понятно, что это не реалистичная позиция. Наша страна занимает особое место в мировой политике, экономике и культуре. Западный курс натолкнулся на активное, целенаправленное и системное противодействие со стороны Москвы. Это превращает Россию в естественный центр притяжения для всех государств, которые не приемлют гегемонию Запада и имеют волю ей противостоять. В последних событиях значимым стало расширение БРИКС", — говорит старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.Из-за палестино-израильской войны особенно проявилось ухудшение отношений Запада и Юга. "В Эр-Рияде Блинкена заставили ждать всю ночь встречи с саудовским принцем. Другие страны отказались встречаться и с госсекретарем США, и с президентом Байденом. Многотысячные протесты против Израиля идут даже за пределами арабского мира", — напомнил специалист.Силовая политика в секторе Газа привела к изоляции США и Израиля, подчеркивают эксперты. Реальное отношение к действиям Вашингтона на мировой арене все более очевидно. Россия же, которая последовательно проводит суверенный курс, становится альтернативой для Глобального Юга.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, джо байден, андрей суздальцев, оон, хамас, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Андрей Суздальцев, ООН, ХАМАС, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Политика
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине

FT: страны Глобального Юга отвернулись от Запада из-за войны в Палестине

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Действия Израиля в секторе Газа подорвали дипломатические усилия Запада по перетягиванию Глобального Юга на сторону Украины, сообщает Financial Times. Москва больше не "мировой изгой", с сожалением констатирует издание. Как сказали газете неназванные чиновники и дипломаты, кризис на Ближнем Востоке стал "подарком небес" для России. Почему так получилось — в материале РИА Новости.

Дипломатическая катастрофа

Более полутора лет США, Великобритания, Франция и другие лидеры Евросоюза пытались доказать международному сообществу, что спецоперация России на Украине – это борьба авторитаризма с демократией, зла с добром. В августе западные дипломаты собрали в Саудовской Аравии представителей 58 стран, чтобы убедить в правильности своей позиции и заодно принять так называемый план Зеленского за основу для урегулирования конфликта. Большого прогресса добиться не удалось, но участники встречи по крайней мере признали необходимость сохранения мирового порядка.
© AFP 2023 / MOHAMMED FAIQРаненная в результате израильского авиаудара девочка в городе Дейр-эль-Балах
Раненная в результате израильского авиаудара девочка в городе Дейр-эль-Балах - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED FAIQ
Раненная в результате израильского авиаудара девочка в городе Дейр-эль-Балах
Однако, как отмечает Financial Times, реакция стран Запада на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала Глобальному Югу, что правила игры можно пересмотреть. В результате мир начал делиться на сторонников и противников действий Израиля, в то время как Украина оказалась на обочине информационной повестки.
"Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна, — цитирует издание одного из высокопоставленных дипломатов G7. — Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие". По его словам, у бразильцев, южноафриканцев и индонезийцев больше нет оснований верить словам представителей Запада о ценности прав человека.
Британское СМИ подчеркивает, что развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа, так как рассматривают ее через призму самоопределения и сопротивления гегемонии США. Причем американские дипломаты признались Financial Times, что это их сильно беспокоит, но Белый дом не собирается пересматривать отношения с Израилем.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
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Голуби против ястребов

Примечательно, что в Совбезе ООН американцы дважды блокировали резолюции о прекращении боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ. В первый раз с такой инициативой выступила Москва, ее поддержали Китай, Габон, Мозамбик и ОАЭ. На стороне Вашингтона выступили Франция, Великобритания и Япония. Вторую попытку сделала Бразилия — проголосовали все, кроме США. Вместо призывов к миру Джо Байден посетил Тель-Авив, где заявил, что Израиль не бомбил больницу в секторе Газа.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден прибыл на мессу в католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтауна в Вашингтоне
Президент США Джо Байден прибыл на мессу в католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтауна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден прибыл на мессу в католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтауна в Вашингтоне
Кроме того, в странах Запада разгоняют акции в поддержку Палестины. Манифестации прошли в США, Франции, Италии и Великобритании. В то же время алжирского футболиста французской "Ниццы" Юсефа Аталя заставили извиниться за публикацию видео в поддержку палестинского народа.
Нидерландского полузащитника Анвара Эль-Гази отстранили от тренировок в немецком футбольном клубе "Майнц" за пост в социальной сети о том, что Палестина должна быть свободной. А обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема, играющего в Саудовской Аравии, за критику Израиля назвали "агентом ХАМАС".
Владимир Путин между тем успел обсудить конфликт с главами Сирии, Ирана, Египта, Китая, Палестины и Израиля. В каждом случае он выступал за прекращение огня и доставку гуманитарной помощи для гражданского населения. В результате в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента России.
Израильский танк в районе Сдерота - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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9 октября, 17:12

Нерушимая дружба

"Разлад между Западом и странами Юга действительно одно из последствий обстроившегося конфликта в Палестине. Однако и до этого нарастали противоречия, что было очевидно на встрече в Джидде, где проводились консультации по мирному урегулированию украинского конфликта. Саудовская Аравия тогда предложила альтернативу поддерживаемому на Западе плану Зеленского. Не получилось навязать это и G20. Многие государства отказываются проводить переговоры без России. Раскол усугубился и получил вот такую конфигурацию", — рассказал в беседе с РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
© Фото : страница Владимира Зеленского в соцсетиПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : страница Владимира Зеленского в соцсети
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке
Показательным, отметил политолог, стал проходящий в дни визита Байдена в Тель-Авив саммит в Пекине. Там произошла рекомбинация Юга, которую теперь разрушить будет очень сложно.
"После перехода Запада к конфронтации и изоляции России достаточно быстро стало понятно, что это не реалистичная позиция. Наша страна занимает особое место в мировой политике, экономике и культуре. Западный курс натолкнулся на активное, целенаправленное и системное противодействие со стороны Москвы. Это превращает Россию в естественный центр притяжения для всех государств, которые не приемлют гегемонию Запада и имеют волю ей противостоять. В последних событиях значимым стало расширение БРИКС", — говорит старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в расширенном составе составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Из-за палестино-израильской войны особенно проявилось ухудшение отношений Запада и Юга. "В Эр-Рияде Блинкена заставили ждать всю ночь встречи с саудовским принцем. Другие страны отказались встречаться и с госсекретарем США, и с президентом Байденом. Многотысячные протесты против Израиля идут даже за пределами арабского мира", — напомнил специалист.
Силовая политика в секторе Газа привела к изоляции США и Израиля, подчеркивают эксперты. Реальное отношение к действиям Вашингтона на мировой арене все более очевидно. Россия же, которая последовательно проводит суверенный курс, становится альтернативой для Глобального Юга.
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденАндрей СуздальцевООНХАМАСG7Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПолитика
 
 
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