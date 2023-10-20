https://ria.ru/20231020/iz-1904185969.html

В Таиланде рассказали о мошенничестве с использованием ситуации в Газе

В Таиланде рассказали о мошенничестве с использованием ситуации в Газе - РИА Новости, 20.10.2023

В Таиланде рассказали о мошенничестве с использованием ситуации в Газе

Официальные лица Таиланда предупредили о новом способе мошенничества, который используется для получения персональных данных тайских рабочих в Израиле, сообщает РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:09

2023-10-20T16:09

2023-10-20T16:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальные лица Таиланда предупредили о новом способе мошенничества, который используется для получения персональных данных тайских рабочих в Израиле, сообщает портал Thaiger. По данным издания, департамент занятости Таиланда предостерег граждан страны от перехода по подозрительным ссылкам. Мошенники из Израиля, выдавая себя за сотрудников банка, отправляют сообщения тайцам с просьбой скачать приложение Monox по ссылке. Злоумышленники объясняют это необходимостью проверить информацию о финансах родственников, которые работают в Израиле и оправляют деньги своим семьям в Таиланд. На самом деле они получают доступ к персональным данным. Большинство таиландских граждан, находящихся в Израиле, прибыли туда как гастарбайтеры по действующему несколько десятилетий межправительственному соглашению. Значительное количество находящихся в Израиле тайцев работают в кибуцах в южной части страны. Также несколько сотен граждан Таиланда обучаются в израильских вузах. Желание эвакуироваться в связи с конфликтом между Израилем и движением ХАМАС выразили на настоящий момент около 8 тысячи граждан Таиланда из 30 тысяч, живущих и работающих в Израиле. Правительственный план эвакуации предусматривает 32 специальных авиарейса в течение октября, которыми будут вывезены до конца месяца 5,7 тысячи человек. Спецрейсы будут выполнять ВВС Таиланда и авиакомпании Thai Airways, Nok Air, Thai Air Asia и индийская авиакомпания SpiceJet. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/sammit-1904183544.html

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в мире, израиль, таиланд, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году