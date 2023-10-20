https://ria.ru/20231020/iz-1903989762.html

В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины

В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023

В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины

Представители примерно 80 общественных организаций провели митинг у посольства Израиля в Кито, осудив действия Тель-Авива в отношении Палестины, передает... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:16

2023-10-20T08:16

2023-10-20T08:16

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КИТО, 20 окт - РИА Новости. Представители примерно 80 общественных организаций провели митинг у посольства Израиля в Кито, осудив действия Тель-Авива в отношении Палестины, передает корреспондент РИА Новости. "Мы просим, чтобы правительство Эквадора взяло на себя ответственность и потребовало предоставление гуманитарной помощи населению сектора Газа, которое в данный момент не только уничтожается, но и находится без еды, воды, самых необходимых вещей... Между тем, правительство Эквадора воздержалось при голосовании в Совбезе ООН по вопросу прекращения огня", - сказал РИА Новости Эдуардо Менесес из ассоциации солидарности с Палестиной. Менесес продемонстрировал манифест, где целый ряд организаций выразили солидарность с палестинским народом. В документе отмечается, что планируется собрать миллион подписей и что каждый четверг люди будут протестовать у посольства Израиля в Кито. Манифестанты пришли с плакатами "Да здравствует свободная Палестина", они скандировали "латиноамериканская кровь с тобой, Палестина!" и сожгли американский флаг.

https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903711288.html

https://ria.ru/20231019/izrail-1903853297.html

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в мире, эквадор, израиль, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году