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В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины
В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023
В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины
Представители примерно 80 общественных организаций провели митинг у посольства Израиля в Кито, осудив действия Тель-Авива в отношении Палестины, передает... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:16
2023-10-20T08:16
2023-10-20T08:16
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КИТО, 20 окт - РИА Новости. Представители примерно 80 общественных организаций провели митинг у посольства Израиля в Кито, осудив действия Тель-Авива в отношении Палестины, передает корреспондент РИА Новости. "Мы просим, чтобы правительство Эквадора взяло на себя ответственность и потребовало предоставление гуманитарной помощи населению сектора Газа, которое в данный момент не только уничтожается, но и находится без еды, воды, самых необходимых вещей... Между тем, правительство Эквадора воздержалось при голосовании в Совбезе ООН по вопросу прекращения огня", - сказал РИА Новости Эдуардо Менесес из ассоциации солидарности с Палестиной. Менесес продемонстрировал манифест, где целый ряд организаций выразили солидарность с палестинским народом. В документе отмечается, что планируется собрать миллион подписей и что каждый четверг люди будут протестовать у посольства Израиля в Кито. Манифестанты пришли с плакатами "Да здравствует свободная Палестина", они скандировали "латиноамериканская кровь с тобой, Палестина!" и сожгли американский флаг.
https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903711288.html
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в мире, эквадор, израиль, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Эквадор, Израиль, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины
В Эквадоре 80 общественных организаций провели митинг в поддержку Палестины