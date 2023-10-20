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В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023
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08:16 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/iz-1903989762.html
В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины
В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023
В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины
Представители примерно 80 общественных организаций провели митинг у посольства Израиля в Кито, осудив действия Тель-Авива в отношении Палестины, передает... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:16
2023-10-20T08:16
в мире
эквадор
израиль
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КИТО, 20 окт - РИА Новости. Представители примерно 80 общественных организаций провели митинг у посольства Израиля в Кито, осудив действия Тель-Авива в отношении Палестины, передает корреспондент РИА Новости. "Мы просим, чтобы правительство Эквадора взяло на себя ответственность и потребовало предоставление гуманитарной помощи населению сектора Газа, которое в данный момент не только уничтожается, но и находится без еды, воды, самых необходимых вещей... Между тем, правительство Эквадора воздержалось при голосовании в Совбезе ООН по вопросу прекращения огня", - сказал РИА Новости Эдуардо Менесес из ассоциации солидарности с Палестиной. Менесес продемонстрировал манифест, где целый ряд организаций выразили солидарность с палестинским народом. В документе отмечается, что планируется собрать миллион подписей и что каждый четверг люди будут протестовать у посольства Израиля в Кито. Манифестанты пришли с плакатами "Да здравствует свободная Палестина", они скандировали "латиноамериканская кровь с тобой, Палестина!" и сожгли американский флаг.
https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903711288.html
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в мире, эквадор, израиль, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Эквадор, Израиль, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Эквадоре у посольства Израиля прошел митинг в поддержку Палестины

В Эквадоре 80 общественных организаций провели митинг в поддержку Палестины

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Кито. Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИТО, 20 окт - РИА Новости. Представители примерно 80 общественных организаций провели митинг у посольства Израиля в Кито, осудив действия Тель-Авива в отношении Палестины, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы просим, чтобы правительство Эквадора взяло на себя ответственность и потребовало предоставление гуманитарной помощи населению сектора Газа, которое в данный момент не только уничтожается, но и находится без еды, воды, самых необходимых вещей... Между тем, правительство Эквадора воздержалось при голосовании в Совбезе ООН по вопросу прекращения огня", - сказал РИА Новости Эдуардо Менесес из ассоциации солидарности с Палестиной.
Митинг в поддержку Израиля у здания израильского посольства в Афинах. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Афинах прошли митинги в поддержку Палестины и Израиля
18 октября, 21:55
Менесес продемонстрировал манифест, где целый ряд организаций выразили солидарность с палестинским народом.
В документе отмечается, что планируется собрать миллион подписей и что каждый четверг люди будут протестовать у посольства Израиля в Кито.
Манифестанты пришли с плакатами "Да здравствует свободная Палестина", они скандировали "латиноамериканская кровь с тобой, Палестина!" и сожгли американский флаг.
Верните заложников домой. Протест в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
Вчера, 14:44
 
В миреЭквадорИзраильПалестинаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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