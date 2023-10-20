https://ria.ru/20231020/istoriya-1904258850.html
Курс истории в вузах РФ обновился после форума преподавателей в Тобольске
Курс истории в вузах РФ обновился после форума преподавателей в Тобольске - РИА Новости, 20.10.2023
Курс истории в вузах РФ обновился после форума преподавателей в Тобольске
Обновленный курс "История России" в вузах - это результат работы первого национального форума преподавателей в Тобольске, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T21:03
2023-10-20T21:03
2023-10-20T21:03
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ТЮМЕНЬ, 20 окт - РИА Новости. Обновленный курс "История России" в вузах - это результат работы первого национального форума преподавателей в Тобольске, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время пленарного заседания второго форума и заседания экспертного совета по развитию исторического образования. "В прошлом году в Тобольске широко обсуждалась необходимость комплексного обновления курса "Истории России" для неисторических направлений подготовки. В сентябре обновленный курс стартовал", - сообщил Фальков на открытии пленарного заседания. Глава Минобрнауки подчеркнул, что теперь принципиально важно, чтобы этот курс читался именно так, как был задуман, - "с упором на контактную работу, большим объемом живого личного общения преподавателя со студентами, с грамотным балансом лекционных и семинарских занятий, с привлечением молодых талантливых преподавателей". Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин также отметил форум в Тобольске как эффективную площадку для конструктивного диалога и поблагодарил губернатора Александра Моора за поддержку важного для профессионального сообщества мероприятия. Отделение Российского исторического общества в Тюменской области, костяк которого составляют историки и преподаватели, является одним из самых эффективных в стране, подчеркнул Нарышкин. Александр Моор положительно оценил предложение сделать национальный форум традиционным для Тобольска мероприятием и, в свою очередь, по просьбе молодых историков предложил организовать в 2024 году отдельную молодежную секцию в рамках форума. "На федеральном уровне уже есть молодежный клуб Российского исторического общества. Будем развивать это направление. Тем более идет работа над новым учебником для высшей школы - есть что обсудить. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поддержал идею", - сообщил в своем Telegram-канале Моор.
https://ria.ru/20231020/reabilitatsiya-1903985038.html
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общество, тобольск, тюменская область, россия, валерий фальков, александр моор, сергей нарышкин, российское историческое общество
Тюменская область, Общество, Тобольск, Тюменская область, Россия, Валерий Фальков, Александр Моор, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Курс истории в вузах РФ обновился после форума преподавателей в Тобольске
Курс истории в вузах России обновился после форума преподавателей в Тобольске
ТЮМЕНЬ, 20 окт - РИА Новости. Обновленный курс "История России" в вузах - это результат работы первого национального форума преподавателей в Тобольске, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время пленарного заседания второго форума и заседания экспертного совета по развитию исторического образования.
"В прошлом году в Тобольске широко обсуждалась необходимость комплексного обновления курса "Истории России" для неисторических направлений подготовки. В сентябре обновленный курс стартовал", - сообщил Фальков на открытии пленарного заседания.
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Глава Минобрнауки подчеркнул, что теперь принципиально важно, чтобы этот курс читался именно так, как был задуман, - "с упором на контактную работу, большим объемом живого личного общения преподавателя со студентами, с грамотным балансом лекционных и семинарских занятий, с привлечением молодых талантливых преподавателей".
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
также отметил форум в Тобольске как эффективную площадку для конструктивного диалога и поблагодарил губернатора Александра Моора
за поддержку важного для профессионального сообщества мероприятия. Отделение Российского исторического общества в Тюменской области
, костяк которого составляют историки и преподаватели, является одним из самых эффективных в стране, подчеркнул Нарышкин.
Александр Моор положительно оценил предложение сделать национальный форум традиционным для Тобольска мероприятием и, в свою очередь, по просьбе молодых историков предложил организовать в 2024 году отдельную молодежную секцию в рамках форума. "На федеральном уровне уже есть молодежный клуб Российского исторического общества. Будем развивать это направление. Тем более идет работа над новым учебником для высшей школы - есть что обсудить. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поддержал идею", - сообщил в своем Telegram-канале Моор.
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