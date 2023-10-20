https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1904258384.html

СБ ООН пока не планирует обсуждать вопрос об испытаниях на полигоне в США

СБ ООН пока не планирует обсуждать вопрос об испытаниях на полигоне в США - РИА Новости, 20.10.2023

СБ ООН пока не планирует обсуждать вопрос об испытаниях на полигоне в США

СБ ООН пока не планирует обсуждать вопрос об испытаниях на полигоне в Неваде, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:59

2023-10-20T20:59

2023-10-20T21:38

невада

оон

россия

сша

совет безопасности оон

дмитрий полянский

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. СБ ООН пока не планирует обсуждать вопрос об испытаниях на полигоне в Неваде, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайне мере, мне об этом неизвестно", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20231020/riski-1904261704.html

невада

россия

сша

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2023

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невада, оон, россия, сша, совет безопасности оон, дмитрий полянский