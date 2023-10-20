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Бочкарев: инвесторы начали строительство более 60 соцобъектов в Москве - РИА Новости, 20.10.2023
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12:07 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/investory-1904086591.html
Бочкарев: инвесторы начали строительство более 60 соцобъектов в Москве
Бочкарев: инвесторы начали строительство более 60 соцобъектов в Москве - РИА Новости, 20.10.2023
Бочкарев: инвесторы начали строительство более 60 соцобъектов в Москве
Московские инвесторы за девять месяцев 2023 года получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:07
2023-10-20T12:07
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Московские инвесторы за девять месяцев 2023 года получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Статистика показывает, что сегодня девелоперы готовы предлагать москвичам не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но также реализовывать социально-значимые проекты на территории столицы. С начала года инвесторы получили разрешения на строительство 40 образовательных, семи спортивных, семи лечебно-оздоровительных и 12 культурно-просветительских объектов общей площадью более 900 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, этот показатель в два с половиной раза превышает прошлогодний: тогда частные застройщики инициировали возведение 37 соцобъектов общей площадью около 366 тысяч квадратных метров. "Такого результата удалось достичь в том числе благодаря обязательным требованиям по обеспечению сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов, а также реализации мер, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес", ‒ пояснил Бочкарев. В настоящий момент больше всего разрешений получено в новой Москве, где в ближайшие годы появится 17 социальных объектов, построенных на внебюджетные средства. Их общая площадь составит 220 тысяч квадратных метров. На северо-западе столицы одобрено возведение почти 145 тысяч квадратных метров недвижимости (11 объектов), на западе построят около 83 тысяч квадратных метров (девять объектов).
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: инвесторы начали строительство более 60 соцобъектов в Москве

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Московские инвесторы за девять месяцев 2023 года получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Статистика показывает, что сегодня девелоперы готовы предлагать москвичам не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но также реализовывать социально-значимые проекты на территории столицы. С начала года инвесторы получили разрешения на строительство 40 образовательных, семи спортивных, семи лечебно-оздоровительных и 12 культурно-просветительских объектов общей площадью более 900 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам заммэра, этот показатель в два с половиной раза превышает прошлогодний: тогда частные застройщики инициировали возведение 37 соцобъектов общей площадью около 366 тысяч квадратных метров.
"Такого результата удалось достичь в том числе благодаря обязательным требованиям по обеспечению сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов, а также реализации мер, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес", ‒ пояснил Бочкарев.
В настоящий момент больше всего разрешений получено в новой Москве, где в ближайшие годы появится 17 социальных объектов, построенных на внебюджетные средства. Их общая площадь составит 220 тысяч квадратных метров. На северо-западе столицы одобрено возведение почти 145 тысяч квадратных метров недвижимости (11 объектов), на западе построят около 83 тысяч квадратных метров (девять объектов).
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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