https://ria.ru/20231020/indiya-1904117984.html

Эксперт считает, что Индия может стать "новым Китаем" для России

Эксперт считает, что Индия может стать "новым Китаем" для России - РИА Новости, 20.10.2023

Эксперт считает, что Индия может стать "новым Китаем" для России

У Индии есть потенциал стать для России "новым Китаем", куда можно будет перемещать производство, заявил РИА Новости Акашдип Сингх, глава Индийского делового... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:24

2023-10-20T13:24

2023-10-20T13:24

индия

россия

китай

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. У Индии есть потенциал стать для России "новым Китаем", куда можно будет перемещать производство, заявил РИА Новости Акашдип Сингх, глава Индийского делового совета. "Индия может стать новым Китаем. Об этом уже начали говорит достаточно давно, и если вы увидите все экономические показатели, то поймете, что все к этому и идет. Вопрос только в том, как скоро это произойдет - пять лет, 10 лет - но то, что так и случится - это 100%", - сообщил эксперт на полях экспортного форума "Сделано в России". Сингх добавил, что Индия сейчас становится мировом хабом для производства, так как не все хотят и могут работать с Китаем - в КНР есть свои особенности, которые не всем подходят. "Мы говорим о населении в полтора миллиарда человек. Не рассматривать такой рынок для российский компаний - преступление", - подчеркнул глава делового совета. Он отметил, что сейчас барьером для роста показателей торговых оборотов является недостаточная информированность Индии и Россия друг о друге. "В России вообще не представляют, что такое Индия на самом деле. Очень мешают различные стереотипы… Отношение к россиянам в Индии положительное, но россиянин для индийца сейчас - скорее друг, чем бизнес-партнер", - пояснил Сингх. По его словам, правительство РФ должно поставить отдельную задачу - сформировать "бренд" России в Индии и активно продвигать его, а также поощрять усилия компаний по взаимодействию. "Важно и то, что Индия достаточно нейтральная страна. Все эти показатели говорят о том, что Индия, естественно, следующий Китай", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230828/tovarooborot-1892594051.html

https://ria.ru/20231005/indiya-1900742961.html

https://ria.ru/20230815/vooruzhenie-1890207602.html

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индия, россия, китай