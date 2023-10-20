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Канада приостановила работу консульств в трех городах Индии - РИА Новости, 20.10.2023
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10:51 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/indiya-1904034038.html
Канада приостановила работу консульств в трех городах Индии
Канада приостановила работу консульств в трех городах Индии - РИА Новости, 20.10.2023
Канада приостановила работу консульств в трех городах Индии
Канада приостанавливает обслуживание в генеральных консульствах в трех городах Индии из-за отзыва более 40 дипломатов, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:51
2023-10-20T10:51
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Канада приостанавливает обслуживание в генеральных консульствах в трех городах Индии из-за отзыва более 40 дипломатов, сообщается на сайте правительства. Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявляла, что страна отозвала 41 дипломата из Индии, поскольку их дипломатический иммунитет оказался под угрозой. По ее словам, индийские власти заявляли о намерении отозвать их дипломатический статус. "К сожалению, это массовое выдворение отразится на нашей деятельности и скажется на обслуживании клиентов. Мы вынуждены временно приостановить личное оказание услуг в консульствах до дальнейшего уведомления", - говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Джоли и министра по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марка Миллера, опубликованном на сайте правительства Канады. В разделе сайта правительства Канады, посвященном посольствам и консульствам страны, отмечается, что личное оказание услуг временно приостанавливается в генеральных консульствах в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи. Как сообщается, консульские услуги и дополнительную консульскую информацию можно получить в представительстве высокого комиссара Канады в Нью-Дели. Охлаждение отношений двух стран произошло после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в конце сентября, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен неизвестными на парковке храма в июне. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. В ответ на высылку своего дипломата власти Индии сообщили, что высылают высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, а МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" и ухудшающейся ситуацией с безопасностью.
https://ria.ru/20230924/ssora-1898211142.html
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в мире, канада, индия
В мире, Канада, Индия
Канада приостановила работу консульств в трех городах Индии

Консульства Канады в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи приостановили обслуживание

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Канада приостанавливает обслуживание в генеральных консульствах в трех городах Индии из-за отзыва более 40 дипломатов, сообщается на сайте правительства.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявляла, что страна отозвала 41 дипломата из Индии, поскольку их дипломатический иммунитет оказался под угрозой. По ее словам, индийские власти заявляли о намерении отозвать их дипломатический статус.
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"К сожалению, это массовое выдворение отразится на нашей деятельности и скажется на обслуживании клиентов. Мы вынуждены временно приостановить личное оказание услуг в консульствах до дальнейшего уведомления", - говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Джоли и министра по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марка Миллера, опубликованном на сайте правительства Канады.
В разделе сайта правительства Канады, посвященном посольствам и консульствам страны, отмечается, что личное оказание услуг временно приостанавливается в генеральных консульствах в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи. Как сообщается, консульские услуги и дополнительную консульскую информацию можно получить в представительстве высокого комиссара Канады в Нью-Дели.
Охлаждение отношений двух стран произошло после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в конце сентября, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен неизвестными на парковке храма в июне. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии.
В ответ на высылку своего дипломата власти Индии сообщили, что высылают высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, а МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" и ухудшающейся ситуацией с безопасностью.
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