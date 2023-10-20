Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот и Росатом импортозаместят авиазапчасти для российских перевозчиков - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/importozameschenie-1904146275.html
Аэрофлот и Росатом импортозаместят авиазапчасти для российских перевозчиков
Аэрофлот и Росатом импортозаместят авиазапчасти для российских перевозчиков - РИА Новости, 20.10.2023
Аэрофлот и Росатом импортозаместят авиазапчасти для российских перевозчиков
"Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом" идут по пути создания цельной авиационно-производственной структуры, которая будет заниматься разработкой, сертификацией... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:48
2023-10-20T14:48
россия
аэрофлот
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_7c24e5b9c61483ad6b16abc284e70b2e.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом" идут по пути создания цельной авиационно-производственной структуры, которая будет заниматься разработкой, сертификацией и производством комплектующих для любых видов иностранных воздушных судов, сообщил технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик в корпоративном онлайн-журнале компании. В сентябре в рамках ВЭФ-2023 "Аэрофлот" и "Росатом" заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере производства комплектующих и компонентов для технического обслуживания и ремонта самолётов. Сертифицированное производство и ремонт авиакомплектующих и компонентов партнеры налаживают на базе научно-производственного дивизиона "Ростатома". Михалик надеется, что полноценное производство будет развернуто не позднее первой половины 2024 года, это будет зависеть, в том числе, от сроков организационного оформления структуры и получения "Росатомом" сертификата ФАП-21G. "Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические, композитные, сотовые, резинотехнические изделия; составные изделия; электронное оборудование пассажирской кабины — инверторы, блоки питания, датчики, компоненты нагрева и освещения, световое и индикационное оборудование", — сказал Михалик. Как пояснил Михалик, в настоящее время отсутствие профильной научно-производственной базы мешает перевозчикам, ремонтникам и разработчикам авиатехники самостоятельно выпускать аналоги иностранных деталей к западным самолетам. Авиакомпании ремонтируют парк западных самолетов своими силами, без техподдержки со стороны Вoeing и Airbus. "У "Росатома" же есть необходимые ресурсы, научные и исследовательские компетенции, опыт мелкосерийного производства, в том числе специальных технологий. Его продукция соответствует самым высоким российским и международным стандартам, системам менеджмента качества, в том числе МАГАТЭ, ISO и других"— сказал он. Технический директор "Аэрофлота" уверен, что реализация проекта "позволит гарантированно решить достаточно большую часть имеющихся сегодня проблем авиакомпаний Группы, а впоследствии и других авиаперевозчиков страны".
https://ria.ru/20231018/aviaperevozki-1903652401.html
https://ria.ru/20231012/aeroflot-1902378689.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb6bddedea191d350840cff753de05b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Аэрофлот, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Аэрофлот и Росатом импортозаместят авиазапчасти для российских перевозчиков

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом" идут по пути создания цельной авиационно-производственной структуры, которая будет заниматься разработкой, сертификацией и производством комплектующих для любых видов иностранных воздушных судов, сообщил технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик в корпоративном онлайн-журнале компании.
В сентябре в рамках ВЭФ-2023 "Аэрофлот" и "Росатом" заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере производства комплектующих и компонентов для технического обслуживания и ремонта самолётов.
Делегация авиакомпании Conviasa на семинаре Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП
18 октября, 17:01
Сертифицированное производство и ремонт авиакомплектующих и компонентов партнеры налаживают на базе научно-производственного дивизиона "Ростатома". Михалик надеется, что полноценное производство будет развернуто не позднее первой половины 2024 года, это будет зависеть, в том числе, от сроков организационного оформления структуры и получения "Росатомом" сертификата ФАП-21G.
"Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические, композитные, сотовые, резинотехнические изделия; составные изделия; электронное оборудование пассажирской кабины — инверторы, блоки питания, датчики, компоненты нагрева и освещения, световое и индикационное оборудование", — сказал Михалик.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Аэрофлот на 10% увеличит количество маршрутов, на 15% — провозную емкость
12 октября, 20:46
Как пояснил Михалик, в настоящее время отсутствие профильной научно-производственной базы мешает перевозчикам, ремонтникам и разработчикам авиатехники самостоятельно выпускать аналоги иностранных деталей к западным самолетам. Авиакомпании ремонтируют парк западных самолетов своими силами, без техподдержки со стороны Вoeing и Airbus.
"У "Росатома" же есть необходимые ресурсы, научные и исследовательские компетенции, опыт мелкосерийного производства, в том числе специальных технологий. Его продукция соответствует самым высоким российским и международным стандартам, системам менеджмента качества, в том числе МАГАТЭ, ISO и других"— сказал он.
Технический директор "Аэрофлота" уверен, что реализация проекта "позволит гарантированно решить достаточно большую часть имеющихся сегодня проблем авиакомпаний Группы, а впоследствии и других авиаперевозчиков страны".
 
РоссияАэрофлотГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала