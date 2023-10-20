https://ria.ru/20231020/importozameschenie-1904146275.html

Аэрофлот и Росатом импортозаместят авиазапчасти для российских перевозчиков

Аэрофлот и Росатом импортозаместят авиазапчасти для российских перевозчиков - РИА Новости, 20.10.2023

Аэрофлот и Росатом импортозаместят авиазапчасти для российских перевозчиков

"Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом" идут по пути создания цельной авиационно-производственной структуры, которая будет заниматься разработкой, сертификацией... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:48

2023-10-20T14:48

2023-10-20T14:48

россия

аэрофлот

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_7c24e5b9c61483ad6b16abc284e70b2e.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом" идут по пути создания цельной авиационно-производственной структуры, которая будет заниматься разработкой, сертификацией и производством комплектующих для любых видов иностранных воздушных судов, сообщил технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик в корпоративном онлайн-журнале компании. В сентябре в рамках ВЭФ-2023 "Аэрофлот" и "Росатом" заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере производства комплектующих и компонентов для технического обслуживания и ремонта самолётов. Сертифицированное производство и ремонт авиакомплектующих и компонентов партнеры налаживают на базе научно-производственного дивизиона "Ростатома". Михалик надеется, что полноценное производство будет развернуто не позднее первой половины 2024 года, это будет зависеть, в том числе, от сроков организационного оформления структуры и получения "Росатомом" сертификата ФАП-21G. "Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические, композитные, сотовые, резинотехнические изделия; составные изделия; электронное оборудование пассажирской кабины — инверторы, блоки питания, датчики, компоненты нагрева и освещения, световое и индикационное оборудование", — сказал Михалик. Как пояснил Михалик, в настоящее время отсутствие профильной научно-производственной базы мешает перевозчикам, ремонтникам и разработчикам авиатехники самостоятельно выпускать аналоги иностранных деталей к западным самолетам. Авиакомпании ремонтируют парк западных самолетов своими силами, без техподдержки со стороны Вoeing и Airbus. "У "Росатома" же есть необходимые ресурсы, научные и исследовательские компетенции, опыт мелкосерийного производства, в том числе специальных технологий. Его продукция соответствует самым высоким российским и международным стандартам, системам менеджмента качества, в том числе МАГАТЭ, ISO и других"— сказал он. Технический директор "Аэрофлота" уверен, что реализация проекта "позволит гарантированно решить достаточно большую часть имеющихся сегодня проблем авиакомпаний Группы, а впоследствии и других авиаперевозчиков страны".

https://ria.ru/20231018/aviaperevozki-1903652401.html

https://ria.ru/20231012/aeroflot-1902378689.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"