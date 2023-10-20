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Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду - РИА Новости, 20.10.2023
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15:59 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html
Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду
Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду - РИА Новости, 20.10.2023
Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду
Партия гуманитарной помощи с тепловизорами, видеорегистраторами, портативными газовыми плитами и теплой одеждой отправлена в зону специальной военной операции... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:59
2023-10-20T15:59
надежные люди
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Партия гуманитарной помощи с тепловизорами, видеорегистраторами, портативными газовыми плитами и теплой одеждой отправлена в зону специальной военной операции из Ярославской области, сообщает правительство региона. Отмечается, что партия гуманитарной помощи отправлена для военнослужащих воздушно-десантного полка, который выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. В подразделении по контракту служат добровольцы из Ярославской области. "В составе груза – тепловизионные камеры, видеорегистраторы, специализированные инструменты, портативные газовые плиты, баки для воды, маскировочные сети, зимние маскировочные костюмы, продукты питания, вода", - говорится в сообщении. Заместитель министра региональной безопасности Сергей Максимов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что с начала спецоперации Ярославская область направляет уже 59-ую партию гуманитарного груза. "Всего передали нашим мобилизованным и добровольцам более 495 тонн гуманитарной помощи. Практически еженедельно отправляем груз в то или иное подразделение. Мы всегда будем поддерживать военнослужащих и оказывать им всю необходимую помощь", - сказал Максимов. Он подчеркнул, что гуманитарный груз сформирован при поддержке правительства региона. Большую помощь оказали предприятия и организации Ярославской области, а также неравнодушные граждане.
https://ria.ru/20231019/muka-1903941909.html
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ярославская область
Надежные люди, Ярославская область

Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду

© Фото : Правительство Ярославской областиЯрославская область отправила на СВО тепловизоры, видеорегистраторы и зимнюю одежду
Ярославская область отправила на СВО тепловизоры, видеорегистраторы и зимнюю одежду - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Правительство Ярославской области
Ярославская область отправила на СВО тепловизоры, видеорегистраторы и зимнюю одежду
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Партия гуманитарной помощи с тепловизорами, видеорегистраторами, портативными газовыми плитами и теплой одеждой отправлена в зону специальной военной операции из Ярославской области, сообщает правительство региона.
Отмечается, что партия гуманитарной помощи отправлена для военнослужащих воздушно-десантного полка, который выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. В подразделении по контракту служат добровольцы из Ярославской области.
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«
"В составе груза – тепловизионные камеры, видеорегистраторы, специализированные инструменты, портативные газовые плиты, баки для воды, маскировочные сети, зимние маскировочные костюмы, продукты питания, вода", - говорится в сообщении.
Заместитель министра региональной безопасности Сергей Максимов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что с начала спецоперации Ярославская область направляет уже 59-ую партию гуманитарного груза.
«
"Всего передали нашим мобилизованным и добровольцам более 495 тонн гуманитарной помощи. Практически еженедельно отправляем груз в то или иное подразделение. Мы всегда будем поддерживать военнослужащих и оказывать им всю необходимую помощь", - сказал Максимов.
Он подчеркнул, что гуманитарный груз сформирован при поддержке правительства региона. Большую помощь оказали предприятия и организации Ярославской области, а также неравнодушные граждане.
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