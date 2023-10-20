https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html

Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду

Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду - РИА Новости, 20.10.2023

Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду

Партия гуманитарной помощи с тепловизорами, видеорегистраторами, портативными газовыми плитами и теплой одеждой отправлена в зону специальной военной операции... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:59

2023-10-20T15:59

2023-10-20T15:59

надежные люди

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904180816_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6de86c35db5fb0e811c49dfe72de5224.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Партия гуманитарной помощи с тепловизорами, видеорегистраторами, портативными газовыми плитами и теплой одеждой отправлена в зону специальной военной операции из Ярославской области, сообщает правительство региона. Отмечается, что партия гуманитарной помощи отправлена для военнослужащих воздушно-десантного полка, который выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. В подразделении по контракту служат добровольцы из Ярославской области. "В составе груза – тепловизионные камеры, видеорегистраторы, специализированные инструменты, портативные газовые плиты, баки для воды, маскировочные сети, зимние маскировочные костюмы, продукты питания, вода", - говорится в сообщении. Заместитель министра региональной безопасности Сергей Максимов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что с начала спецоперации Ярославская область направляет уже 59-ую партию гуманитарного груза. "Всего передали нашим мобилизованным и добровольцам более 495 тонн гуманитарной помощи. Практически еженедельно отправляем груз в то или иное подразделение. Мы всегда будем поддерживать военнослужащих и оказывать им всю необходимую помощь", - сказал Максимов. Он подчеркнул, что гуманитарный груз сформирован при поддержке правительства региона. Большую помощь оказали предприятия и организации Ярославской области, а также неравнодушные граждане.

https://ria.ru/20231019/muka-1903941909.html

https://ria.ru/20231019/avtomobili-1903908394.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область