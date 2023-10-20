"Так еще не позорились". Президента Грузии наказали за дружбу с Европой
"Грузинская мечта" не смогла отправить президента Грузии в отставку
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Конституционный суд признал Саломе Зурабишвили виновной в нарушении Основного закона страны, но парламент не смог отправить ее в отставку. Импичмент поддержали только 86 депутатов, а надо сто. Правящая партия "Грузинская мечта" и президент обвиняют друг друга в предательстве и работе на врагов. О новом витке политического кризиса в закавказской республике — в материале РИА Новости.
Позиция обвинения
Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября без согласия правительства совершила рабочие визиты в Евросоюз. КС счел это противоправным. Шесть из девяти судей проголосовали за инициирование процедуры импичмента.
© SputnikСаломе Зурабишвили во время выступления в парламенте Грузии
© Sputnik
Саломе Зурабишвили во время выступления в парламенте Грузии
"К сожалению, подтвердилось, что глава нашего государства — нарушительница конституции. <…> От госпожи Саломе часть общественности ждала, что она внесет в грузинскую политику европейский стандарт. <…> Вместо этого мы получили совершенно противоположную картину, когда она сказала нам, что не признает конституцию. Это позорный факт", — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе указал, что после вердикта КС Зурабишвили лишилась как политической, так и моральной легитимности — за год до истечения полномочий. И назвал ее "хромой уткой", ведущей оппозицию к пропасти. Если у президента осталось "элементарное достоинство", она должна сама подать в отставку, добавил он.
© Sputnik / Александр Имедашвили
Ираклий Кобахидзе
Правительство запретило ей представлять страну за границей из-за того, что она постоянно поддерживала оппозицию. Но Зурабишвили все равно уехала, пояснив: ее цель — добиться для Грузии статуса кандидата в ЕС. Защита ссылается на 49-ю и 78-ю статьи конституции, где прописано, что президент отвечает за межгосударственные контакты и должен прикладывать максимум усилий для присоединения республики к ЕС.
Гарибашвили говорит, что сам посетит Брюссель. "Наша власть сделала все возможное, несмотря на саботаж оппозиции, внутренних и внешних врагов. <...> Мы почти у финиша этого процесса (получения статуса кандидата в ЕС. — Прим. ред.)", — уверяет он.
Позиция защиты
Зурабишвили уходить не собирается. По ее словам, она продолжит бороться за европейское и демократическое будущее страны, которому мешает правящая партия. "Грузинская мечта" объявила импичмент не ей, а евроинтеграции, считает президент.
"Вы не докажете, что я сделала что-то не так. <...> Если не верите, проверьте, — сказала Зурабишвили в парламенте. — Позвоните Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Шарлю Мишелю, Эммануэлю Макрону или даже Алару Карису, Эдгарсу Ринкевичу, Гитанасу Науседа. Импичментом вы оскорбляете не только меня, но и этих лидеров, и ведете страну к изоляции".
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Представитель президента Майя Копалеишвили отметила: для обвинительного заключения КС не было ни фактических, ни юридических оснований. По ее мнению, на суд оказали политическое давление. С этим согласна и оппозиция.
Председатель политсовета партии "Лело" Бадри Джапаридзе и генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе подчеркнули: КС озвучил то, что приказали в "Грузинской мечте". Причем, уверены они, правящая партия тоже несамостоятельна и действует по указке России.
Один из лидеров "Единого национального движения" (ЕНД) Леван Бежашвили добавил, что атакой на президента "Грузинская мечта" пытается отвлечь внимание от более важных проблем. ЕНД дистанцировалась от скандала. Так же поступила партия "Гирчи".
Подковерная борьба
Зурабишвили — гражданка Франции, ставленница Михаила Саакашвили. В его правление полтора года возглавляла МИД. Несмотря на это, в 2018-м "Грузинская мечта" поддержала ее выдвижение на пост президента. Как теперь вспоминает Гарибашвили, перед выборами рейтинг Зурабишвили не превышал одного процента, но благодаря такой поддержке она все-таки победила.
Конфликты между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" начались в 2022-м. Правящая партия старается придерживаться нейтралитета в конфликте между Россией и Западом, президент же активно критикует Москву. Весной правительство одобрило законопроект об иностранных агентах, а оппозиция вывела на улицы десятки тысяч протестующих. Зурабишвили присоединилась к тем, кто называл документ пророссийским.
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время пресс-конференции
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время пресс-конференции
Утром 18 октября, перед голосованием в парламенте, она подписала указ о лишении гражданства Отара Парцхаладзе, против которого США ввели санкции из-за "распространения российского влияния" в Тбилиси. И наложила вето на закон об ужесточении правил проведения митингов.
Эксперты РИА Новости считают, что в этом конфликте проиграет прежде всего Грузия. "Зурабишвили бы не победила на выборах без "Грузинской мечты", это они правильно говорят. Ее личный рейтинг до сих пор не очень высокий. Но вместе с тем партия считает, что президент должен служить ее интересам, а не исполнять долг перед народом. А у Зурабишвили всегда были очень большие амбиции, поэтому она отказалась от роли марионетки и проводит собственную политику, ни на кого не оглядываясь", — объясняет грузинский политолог Ника Читадзе.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков отметил, что "Грузинская мечта" пытается окончательно вытеснить Зурабишвили в оппозиционный лагерь. "Там ее жажда власти в сочетании с плохим знанием грузинского языка сыграют в пользу правительства", — полагает он. Оппозиция рассорится, и "Грузинская мечта" гарантирует себе относительную стабильность режима как минимум до следующих президентских выборов.