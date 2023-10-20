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В Новосибирской области сельхозработник провалился в яму с семенами и умер - РИА Новости, 20.10.2023
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10:38 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/gibel-1904026138.html
В Новосибирской области сельхозработник провалился в яму с семенами и умер
В Новосибирской области сельхозработник провалился в яму с семенами и умер - РИА Новости, 20.10.2023
В Новосибирской области сельхозработник провалился в яму с семенами и умер
Прокуратура Краснозерского района организовала проверку после несчастного случая на местном сельхозпредприятии, где работник погиб во время разгрузки семян,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:38
2023-10-20T10:38
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Прокуратура Краснозерского района организовала проверку после несчастного случая на местном сельхозпредприятии, где работник погиб во время разгрузки семян, сообщает ведомство в пятницу. По данным Telegram-канала Baza, трагический случай произошел в селе Половинное, где 38-летний водитель грузовика провалился в яму с семенами подсолнуха и задохнулся. "Организована проверка исполнения законодательства об охране труда по факту несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником сельскохозяйственного предприятия, выполнявшим разгрузку семян подсолнечника из прицепа автомобиля марки КамАЗ", - говорится в сообщении прокуратуры.
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происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области сельхозработник провалился в яму с семенами и умер

Водитель КамАЗа в селе Половинное провалился в яму с семенами, задохнулся и умер

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Прокуратура Краснозерского района организовала проверку после несчастного случая на местном сельхозпредприятии, где работник погиб во время разгрузки семян, сообщает ведомство в пятницу.
По данным Telegram-канала Baza, трагический случай произошел в селе Половинное, где 38-летний водитель грузовика провалился в яму с семенами подсолнуха и задохнулся.
«
"Организована проверка исполнения законодательства об охране труда по факту несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником сельскохозяйственного предприятия, выполнявшим разгрузку семян подсолнечника из прицепа автомобиля марки КамАЗ", - говорится в сообщении прокуратуры.
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