https://ria.ru/20231020/gibel-1904026138.html

В Новосибирской области сельхозработник провалился в яму с семенами и умер

В Новосибирской области сельхозработник провалился в яму с семенами и умер - РИА Новости, 20.10.2023

В Новосибирской области сельхозработник провалился в яму с семенами и умер

Прокуратура Краснозерского района организовала проверку после несчастного случая на местном сельхозпредприятии, где работник погиб во время разгрузки семян,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:38

2023-10-20T10:38

2023-10-20T10:38

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Прокуратура Краснозерского района организовала проверку после несчастного случая на местном сельхозпредприятии, где работник погиб во время разгрузки семян, сообщает ведомство в пятницу. По данным Telegram-канала Baza, трагический случай произошел в селе Половинное, где 38-летний водитель грузовика провалился в яму с семенами подсолнуха и задохнулся. "Организована проверка исполнения законодательства об охране труда по факту несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником сельскохозяйственного предприятия, выполнявшим разгрузку семян подсолнечника из прицепа автомобиля марки КамАЗ", - говорится в сообщении прокуратуры.

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новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область