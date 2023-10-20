https://ria.ru/20231020/gazifikatsiya-1904181552.html

Газификация Красноярского края охватит заполярные территории

Газификация Красноярского края охватит заполярные территории - РИА Новости, 20.10.2023

Газификация Красноярского края охватит заполярные территории

Газификация Красноярского края будет расширяться по мере запуска магистральных газопроводов и охватит заполярные территории региона - Дудинку и Норильск,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:59

2023-10-20T15:59

2023-10-20T16:11

красноярский край

дудинка

россия

владимир путин

николай шульгинов

сила сибири — 2

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КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Газификация Красноярского края будет расширяться по мере запуска магистральных газопроводов и охватит заполярные территории региона - Дудинку и Норильск, сообщает пресс-служба губернатора и правительства. По ее данным, об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора края Михаила Коткова с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, где обсуждались планы по газификации региона. Глава федерального ведомства отметил, что потенциал газификации края будет увеличиваться по мере строительства экспортного газопровода "Сила Сибири-2" и его соединения с Единой системой газоснабжения (ЕСГ). По словам Шульгинова, рост потребления природного газа является одним из индикаторов экономического развития региона. Если сейчас потребители в центральных и южных районах Красноярского края получают газ по автономным схемам за счет сжиженных углеводородных газов, то "по мере строительства "Силы Сибири-2" и его присоединения к единой ЕСГ перспективы газификации региона будут расширяться". "Региональная программа газификации Красноярского края на 2022-2031 годы также предусматривает строительство межпромыслового газопровода, четырех газораспределительных станций для подготовки газа для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельных в Дудинке, трёх автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Норильском промышленном районе", - говорится в сообщении. Согласно поручению президента России Владимира Путина мероприятия по газификации Красноярска должно быть выполнено до 2028 года.

https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html

https://ria.ru/20230927/podderzhka-1898926662.html

https://ria.ru/20230816/krasnoyarsk-1890330032.html

красноярский край

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красноярский край, дудинка, россия, владимир путин, николай шульгинов, сила сибири — 2