https://ria.ru/20231020/gaza-1904241562.html

Генсек ООН заявил о согласии Израиля и США на допуск гумпомощи в Газу

Генсек ООН заявил о согласии Израиля и США на допуск гумпомощи в Газу - РИА Новости, 20.10.2023

Генсек ООН заявил о согласии Израиля и США на допуск гумпомощи в Газу

Израиль и США заявили, что пустят гуманитарную помощь в сектор Газа – необходимо добиться отправки гумпомощи как можно скорее, заявил генсек ООН Антониу... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:13

2023-10-20T19:13

2023-10-20T19:20

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израиль

египет

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антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 20 окт – РИА Новости. Израиль и США заявили, что пустят гуманитарную помощь в сектор Газа – необходимо добиться отправки гумпомощи как можно скорее, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш при посещении КПП "Рафах" на границе Египта и Газы. "С этой стороны (Египта – ред.) мы видели очень много грузовиков с водой, топливом, лекарствами, продуктами. В этом нуждаются по ту сторону стены. Нам нужно заставить их двигаться, доставить их на другую сторону - как можно быстрее и как можно больше", - сказал Гутерреш. По его словам, недавно "Израиль и США объявили, что ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет разрешен". "И я знаю, что существует соглашение между Египтом и Израилем, делающее это возможным", - отметил он. "Но эти заявления были сделаны с некоторыми условиями и некоторыми ограничениями. И поэтому сейчас мы активно взаимодействуем со всеми сторонами, активно взаимодействуем с Египтом, Израилем, США, чтобы убедиться, что мы можем прояснить эти условия… чтобы иметь возможность как можно скорее доставить эту помощь", - заявил он.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, египет, сша, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году