https://ria.ru/20231020/gaza-1904241562.html
Генсек ООН заявил о согласии Израиля и США на допуск гумпомощи в Газу
Генсек ООН заявил о согласии Израиля и США на допуск гумпомощи в Газу - РИА Новости, 20.10.2023
Генсек ООН заявил о согласии Израиля и США на допуск гумпомощи в Газу
Израиль и США заявили, что пустят гуманитарную помощь в сектор Газа – необходимо добиться отправки гумпомощи как можно скорее, заявил генсек ООН Антониу... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:13
2023-10-20T19:13
2023-10-20T19:20
в мире
израиль
египет
сша
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902671939_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_069ec89961f6340735c85cd8c713c7c0.jpg
ООН, 20 окт – РИА Новости. Израиль и США заявили, что пустят гуманитарную помощь в сектор Газа – необходимо добиться отправки гумпомощи как можно скорее, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш при посещении КПП "Рафах" на границе Египта и Газы. "С этой стороны (Египта – ред.) мы видели очень много грузовиков с водой, топливом, лекарствами, продуктами. В этом нуждаются по ту сторону стены. Нам нужно заставить их двигаться, доставить их на другую сторону - как можно быстрее и как можно больше", - сказал Гутерреш. По его словам, недавно "Израиль и США объявили, что ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет разрешен". "И я знаю, что существует соглашение между Египтом и Израилем, делающее это возможным", - отметил он. "Но эти заявления были сделаны с некоторыми условиями и некоторыми ограничениями. И поэтому сейчас мы активно взаимодействуем со всеми сторонами, активно взаимодействуем с Египтом, Израилем, США, чтобы убедиться, что мы можем прояснить эти условия… чтобы иметь возможность как можно скорее доставить эту помощь", - заявил он.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
египет
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902671939_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_de967d54347d0cb00a02c6dd04a2dfea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, сша, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, США, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН заявил о согласии Израиля и США на допуск гумпомощи в Газу
Гутерреш: Израиль и США согласны пустить помощь в Газу, отправлять нужно быстрее
ООН, 20 окт – РИА Новости. Израиль и США заявили, что пустят гуманитарную помощь в сектор Газа – необходимо добиться отправки гумпомощи как можно скорее, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш при посещении КПП "Рафах" на границе Египта и Газы.
"С этой стороны (Египта – ред.) мы видели очень много грузовиков с водой, топливом, лекарствами, продуктами. В этом нуждаются по ту сторону стены. Нам нужно заставить их двигаться, доставить их на другую сторону - как можно быстрее и как можно больше", - сказал Гутерреш.
По его словам, недавно "Израиль и США объявили, что ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет разрешен". "И я знаю, что существует соглашение между Египтом и Израилем, делающее это возможным", - отметил он.
"Но эти заявления были сделаны с некоторыми условиями и некоторыми ограничениями. И поэтому сейчас мы активно взаимодействуем со всеми сторонами, активно взаимодействуем с Египтом, Израилем, США, чтобы убедиться, что мы можем прояснить эти условия… чтобы иметь возможность как можно скорее доставить эту помощь", - заявил он.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется