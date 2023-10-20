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Москва плотно работает с Каиром для выхода россиян из сектора Газа - РИА Новости, 20.10.2023
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15:31 20.10.2023 (обновлено: 15:39 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/gaza-1904171756.html
Москва плотно работает с Каиром для выхода россиян из сектора Газа
Москва плотно работает с Каиром для выхода россиян из сектора Газа - РИА Новости, 20.10.2023
Москва плотно работает с Каиром для выхода россиян из сектора Газа
Россия плотно работает с властями Египта для обеспечения выхода россиян с территории сектора Газа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:31
2023-10-20T15:39
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
египет
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия плотно работает с властями Египта для обеспечения выхода россиян с территории сектора Газа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Продолжается плотная работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за содействием в эвакуации", - отметили в ведомстве.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
россия
египет
израиль
сектор газа
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, египет, израиль, сектор газа
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Египет, Израиль, Сектор Газа
Москва плотно работает с Каиром для выхода россиян из сектора Газа

МИД: Россия плотно работает с Египтом, чтобы спасти своих граждан в секторе Газа

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия плотно работает с властями Египта для обеспечения выхода россиян с территории сектора Газа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Продолжается плотная работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за содействием в эвакуации", - отметили в ведомстве.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
17 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Вчера, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
10 октября, 08:00
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреЕгипетИзраильСектор Газа
 
 
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