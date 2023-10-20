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СМИ сообщили о проблемах больниц в секторе Газа из-за блокады - РИА Новости, 20.10.2023
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14:40 20.10.2023 (обновлено: 14:41 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/gaza-1904149665.html
СМИ сообщили о проблемах больниц в секторе Газа из-за блокады
СМИ сообщили о проблемах больниц в секторе Газа из-за блокады - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ сообщили о проблемах больниц в секторе Газа из-за блокады
Директор агентства по оказанию помощи CARE на Западном берегу и в секторе Газа Хиба Тиби заявила, что функционирование больниц сектора Газа нарушается из-за... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:40
2023-10-20T14:41
в мире
израиль
восточный иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
сектор газа
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Директор агентства по оказанию помощи CARE на Западном берегу и в секторе Газа Хиба Тиби заявила, что функционирование больниц сектора Газа нарушается из-за нехватки топлива, воды и электричества, а в некоторых случаях медучреждения "выходят из строя", сообщает американский телеканал CNN. "Сотрудница агентства по оказанию помощи заявила в пятницу, что из-за нехватки топлива, воды и электричества больницы в Газе "не функционируют", а в некоторых случаях "выходят из строя", - сообщает телеканал. По словам Тиби, топливо также нужно для водоочистных сооружений и перевозки чистой воды для населения. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
израиль
восточный иерусалим
сектор газа
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в мире, израиль, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа
СМИ сообщили о проблемах больниц в секторе Газа из-за блокады

CNN: работа больниц Газы нарушена из-за нехватки топлива, воды и электричества

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Директор агентства по оказанию помощи CARE на Западном берегу и в секторе Газа Хиба Тиби заявила, что функционирование больниц сектора Газа нарушается из-за нехватки топлива, воды и электричества, а в некоторых случаях медучреждения "выходят из строя", сообщает американский телеканал CNN.
«
"Сотрудница агентства по оказанию помощи заявила в пятницу, что из-за нехватки топлива, воды и электричества больницы в Газе "не функционируют", а в некоторых случаях "выходят из строя", - сообщает телеканал.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
По словам Тиби, топливо также нужно для водоочистных сооружений и перевозки чистой воды для населения.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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17 октября, 08:00
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАССектор Газа
 
 
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