https://ria.ru/20231020/gaza-1904076458.html
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции - РИА Новости, 20.10.2023
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции
Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные на границе с сектором Газа, продолжают готовиться к наземным маневрам, приграничная территория все еще... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:52
2023-10-20T11:52
2023-10-20T12:42
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные на границе с сектором Газа, продолжают готовиться к наземным маневрам, приграничная территория все еще считается закрытой военной зоной, сообщил в пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Приграничные к сектору Газа районы все еще считаются территорией боевых действий и определены как закрытая военная зона... силы ЦАХАЛ, дислоцированные на месте, готовятся к следующему этапу военных действий, к маневрам", - заявил Хагари на брифинге.Представитель армии Израиля добавил, что ударов ВВС таких масштабов по сектору Газа, как в последние две недели, не было на протяжении десятилетий.
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, общество, сектор газа
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Общество, Сектор Газа
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции
Армия Израиля: войска у сектора Газа продолжают подготовку к наземной операции