Рейтинг@Mail.ru
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 20.10.2023 (обновлено: 12:42 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/gaza-1904076458.html
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции - РИА Новости, 20.10.2023
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции
Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные на границе с сектором Газа, продолжают готовиться к наземным маневрам, приграничная территория все еще... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:52
2023-10-20T12:42
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
общество
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/10/1515701080_2:0:4240:2384_1920x0_80_0_0_810a23b1a6372a6e220f4cc8325f69d7.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные на границе с сектором Газа, продолжают готовиться к наземным маневрам, приграничная территория все еще считается закрытой военной зоной, сообщил в пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Приграничные к сектору Газа районы все еще считаются территорией боевых действий и определены как закрытая военная зона... силы ЦАХАЛ, дислоцированные на месте, готовятся к следующему этапу военных действий, к маневрам", - заявил Хагари на брифинге.Представитель армии Израиля добавил, что ударов ВВС таких масштабов по сектору Газа, как в последние две недели, не было на протяжении десятилетий.
https://ria.ru/20231020/mery-1904091848.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/10/1515701080_531:0:3710:2384_1920x0_80_0_0_d0c91eede68b15d21ee24b51391f5e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, общество, сектор газа
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Общество, Сектор Газа
Армия обороны Израиля сообщила о процессе подготовки к наземной операции

Армия Израиля: войска у сектора Газа продолжают подготовку к наземной операции

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля на учениях
Солдаты армии Израиля на учениях - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля на учениях. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные на границе с сектором Газа, продолжают готовиться к наземным маневрам, приграничная территория все еще считается закрытой военной зоной, сообщил в пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Приграничные к сектору Газа районы все еще считаются территорией боевых действий и определены как закрытая военная зона... силы ЦАХАЛ, дислоцированные на месте, готовятся к следующему этапу военных действий, к маневрам", - заявил Хагари на брифинге.
Представитель армии Израиля добавил, что ударов ВВС таких масштабов по сектору Газа, как в последние две недели, не было на протяжении десятилетий.
Израильский боевой танк Меркава движется вдоль границы с сектором Газа возле израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Иране призвали принять серьезные меры против действий Израиля в Газе
12:19
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреОбществоСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала