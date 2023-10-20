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Подмосковье первым в России перевело приемку газопроводов в цифровой формат
Подмосковье первым в России перевело приемку газопроводов в цифровой формат - РИА Новости, 20.10.2023
Подмосковье первым в России перевело приемку газопроводов в цифровой формат
Подмосковье первым из регионов России перевело в цифровой формат приемку газопроводов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство энергетики... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:34
2023-10-20T18:34
2023-10-20T18:34
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подмосковье первым из регионов России перевело в цифровой формат приемку газопроводов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство энергетики региона.В прошлом году министерство, Ростехнадзор и "Мособлгаз" подписали трехстороннее соглашение, основным пунктом которого стала замена бумажных документов на электронные. Благодаря этому удалось сократить сроки приемки газопроводов. Работы проводятся в рамках проекта "Социальная газификация" и губернаторской программы.В настоящее время согласование документов и приемка объекта проходят в одном приложении."До настоящего момента члены экспертной комиссии впервые знакомились с технической, исполнительной документацией непосредственно при выезде на объект. Данное нововведение, на примере "Мособлгаза", позволило получить доступ к документации в режиме онлайн", – рассказал замруководителя центрального управления Ростехнадзора Владимир Пономарев.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Подмосковье первым из регионов России перевело в цифровой формат приемку газопроводов. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на министерство энергетики региона.
В прошлом году министерство, Ростехнадзор и "Мособлгаз" подписали трехстороннее соглашение, основным пунктом которого стала замена бумажных документов на электронные. Благодаря этому удалось сократить сроки приемки газопроводов. Работы проводятся в рамках проекта "Социальная газификация" и губернаторской программы.
В настоящее время согласование документов и приемка объекта проходят в одном приложении.
"До настоящего момента члены экспертной комиссии впервые знакомились с технической, исполнительной документацией непосредственно при выезде на объект. Данное нововведение, на примере "Мособлгаза", позволило получить доступ к документации в режиме онлайн", – рассказал замруководителя центрального управления Ростехнадзора Владимир Пономарев.