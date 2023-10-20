Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье первым в России перевело приемку газопроводов в цифровой формат - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:34 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/gaz-1904232500.html
Подмосковье первым в России перевело приемку газопроводов в цифровой формат
Подмосковье первым в России перевело приемку газопроводов в цифровой формат - РИА Новости, 20.10.2023
Подмосковье первым в России перевело приемку газопроводов в цифровой формат
Подмосковье первым из регионов России перевело в цифровой формат приемку газопроводов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство энергетики... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:34
2023-10-20T18:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904226485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1dd14a58e3dd540edaafbccff947f0a.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подмосковье первым из регионов России перевело в цифровой формат приемку газопроводов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство энергетики региона.В прошлом году министерство, Ростехнадзор и "Мособлгаз" подписали трехстороннее соглашение, основным пунктом которого стала замена бумажных документов на электронные. Благодаря этому удалось сократить сроки приемки газопроводов. Работы проводятся в рамках проекта "Социальная газификация" и губернаторской программы.В настоящее время согласование документов и приемка объекта проходят в одном приложении."До настоящего момента члены экспертной комиссии впервые знакомились с технической, исполнительной документацией непосредственно при выезде на объект. Данное нововведение, на примере "Мособлгаза", позволило получить доступ к документации в режиме онлайн", – рассказал замруководителя центрального управления Ростехнадзора Владимир Пономарев.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904226485_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_50f2a128bc7c508ecfee118483a66cb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье первым в России перевело приемку газопроводов в цифровой формат

© РИА Новости / Александр КряжевГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подмосковье первым из регионов России перевело в цифровой формат приемку газопроводов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство энергетики региона.
В прошлом году министерство, Ростехнадзор и "Мособлгаз" подписали трехстороннее соглашение, основным пунктом которого стала замена бумажных документов на электронные. Благодаря этому удалось сократить сроки приемки газопроводов. Работы проводятся в рамках проекта "Социальная газификация" и губернаторской программы.
В настоящее время согласование документов и приемка объекта проходят в одном приложении.
"До настоящего момента члены экспертной комиссии впервые знакомились с технической, исполнительной документацией непосредственно при выезде на объект. Данное нововведение, на примере "Мособлгаза", позволило получить доступ к документации в режиме онлайн", – рассказал замруководителя центрального управления Ростехнадзора Владимир Пономарев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала