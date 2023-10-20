В ЕК заявили, что оценят решение Болгарии удорожить транзит газа из России
Гилл: ЕК оценит решение Болгарии повысить тарифы на транзит газа из РФ
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Европейская комиссия в настоящее время оценивает и обсуждает с властями Болгарии решение правительства этой страны о повышении тарифов на транзит российского газа, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл.
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
"Мы оцениваем это решение и обсуждаем его с болгарскими властями. Я могу добавить, что санкции ЕС против России разрабатываются, принимаются и пересматриваются на общеевропейском уровне. ЕС должен оставаться единым в своей поддержке Украины", - сообщил представитель Еврокомиссии на вопрос журналистов о том, как в ЕК отреагировали на такое решение Болгарии, которое уже вызвало негативную реакцию в Сербии и Венгрии.
Ранее президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз".
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.