https://ria.ru/20231020/gaz-1904153740.html

В ЕК заявили, что оценят решение Болгарии удорожить транзит газа из России

В ЕК заявили, что оценят решение Болгарии удорожить транзит газа из России - РИА Новости, 20.10.2023

В ЕК заявили, что оценят решение Болгарии удорожить транзит газа из России

Европейская комиссия в настоящее время оценивает и обсуждает с властями Болгарии решение правительства этой страны о повышении тарифов на транзит российского... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:48

2023-10-20T14:48

2023-10-20T14:52

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Европейская комиссия в настоящее время оценивает и обсуждает с властями Болгарии решение правительства этой страны о повышении тарифов на транзит российского газа, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл.Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению."Мы оцениваем это решение и обсуждаем его с болгарскими властями. Я могу добавить, что санкции ЕС против России разрабатываются, принимаются и пересматриваются на общеевропейском уровне. ЕС должен оставаться единым в своей поддержке Украины", - сообщил представитель Еврокомиссии на вопрос журналистов о том, как в ЕК отреагировали на такое решение Болгарии, которое уже вызвало негативную реакцию в Сербии и Венгрии.Ранее президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз".После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230912/gaz-1895667049.html

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экономика, болгария, россия, венгрия, румен радев, еврокомиссия, евросоюз, газпром