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Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом

Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом - РИА Новости, 20.10.2023

Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом

Более 40 тысяч человек в Рязанской области занимаются футболом, регион развивает спортивную инфраструктуру – построено и отремонтировано пять футбольный полей,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:08

2023-10-20T14:08

2023-10-20T14:08

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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Более 40 тысяч человек в Рязанской области занимаются футболом, регион развивает спортивную инфраструктуру – построено и отремонтировано пять футбольный полей, сообщил журналистам губернатор Павел Малков на церемонии открытия первого спортивного манежа в Рязани. Спортивные объекты в рамках международного форума "Россия – спортивная держава" открылись в пятницу одновременно в семи регионах страны. Старт их работе в режиме видеоконференцсвязи дал министр спорта РФ Олег Матыцин. В Рязани состоялось открытие первого футбольного манежа. "У нас сейчас занимается более 40 тысяч человек футболом. Понятно, что спорт очень востребованный, популярный. Мы уже сейчас приводим инфраструктуру в порядок. Сейчас по всей области либо отремонтировано, либо построено пять футбольных полей. Восстанавливаем те объекты, которые уже были", - сообщил Малков. Он отметил, что сформирован план работ на будущие годы. "То, что будут появляться новые спортивные объекты, я обещаю", - подчеркнул губернатор. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в регионе также завершили реконструкцию стадиона "Спартак". Кроме того, в этом году введены три спортивные площадки малой формы, в том числе для сдачи нормативов ГТО. Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани, введение его в эксплуатацию запланировано на 2024 год.

https://ria.ru/20231019/eksportery-1903953588.html

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рязанская область, рязань, россия, павел малков, олег матыцин