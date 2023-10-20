https://ria.ru/20231020/futbol-1904137463.html
Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом
Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом - РИА Новости, 20.10.2023
Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом
Более 40 тысяч человек в Рязанской области занимаются футболом, регион развивает спортивную инфраструктуру – построено и отремонтировано пять футбольный полей,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:08
2023-10-20T14:08
2023-10-20T14:08
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Более 40 тысяч человек в Рязанской области занимаются футболом, регион развивает спортивную инфраструктуру – построено и отремонтировано пять футбольный полей, сообщил журналистам губернатор Павел Малков на церемонии открытия первого спортивного манежа в Рязани. Спортивные объекты в рамках международного форума "Россия – спортивная держава" открылись в пятницу одновременно в семи регионах страны. Старт их работе в режиме видеоконференцсвязи дал министр спорта РФ Олег Матыцин. В Рязани состоялось открытие первого футбольного манежа. "У нас сейчас занимается более 40 тысяч человек футболом. Понятно, что спорт очень востребованный, популярный. Мы уже сейчас приводим инфраструктуру в порядок. Сейчас по всей области либо отремонтировано, либо построено пять футбольных полей. Восстанавливаем те объекты, которые уже были", - сообщил Малков. Он отметил, что сформирован план работ на будущие годы. "То, что будут появляться новые спортивные объекты, я обещаю", - подчеркнул губернатор. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в регионе также завершили реконструкцию стадиона "Спартак". Кроме того, в этом году введены три спортивные площадки малой формы, в том числе для сдачи нормативов ГТО. Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани, введение его в эксплуатацию запланировано на 2024 год.
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рязанская область, рязань, россия, павел малков, олег матыцин
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Россия, Павел Малков, Олег Матыцин
Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом
Малков: более 40 тысяч жителей Рязанской области занимаются футболом
РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Более 40 тысяч человек в Рязанской области занимаются футболом, регион развивает спортивную инфраструктуру – построено и отремонтировано пять футбольный полей, сообщил журналистам губернатор Павел Малков на церемонии открытия первого спортивного манежа в Рязани.
Спортивные объекты в рамках международного форума "Россия – спортивная держава" открылись в пятницу одновременно в семи регионах страны. Старт их работе в режиме видеоконференцсвязи дал министр спорта РФ Олег Матыцин
. В Рязани состоялось открытие первого футбольного манежа.
"У нас сейчас занимается более 40 тысяч человек футболом. Понятно, что спорт очень востребованный, популярный. Мы уже сейчас приводим инфраструктуру в порядок. Сейчас по всей области либо отремонтировано, либо построено пять футбольных полей. Восстанавливаем те объекты, которые уже были", - сообщил Малков.
Он отметил, что сформирован план работ на будущие годы. "То, что будут появляться новые спортивные объекты, я обещаю", - подчеркнул губернатор.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в регионе также завершили реконструкцию стадиона "Спартак". Кроме того, в этом году введены три спортивные площадки малой формы, в том числе для сдачи нормативов ГТО. Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани, введение его в эксплуатацию запланировано на 2024 год.
Рязанские экспортеры не отказываются от планов развития, заявил Малков