https://ria.ru/20231020/forum-1904243488.html

Проблемы долгих инвестиций в бизнес подняли на форуме "Сделано в России"

Проблемы долгих инвестиций в бизнес подняли на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023

Проблемы долгих инвестиций в бизнес подняли на форуме "Сделано в России"

Диалог бизнеса, финансовых и государственных структур состоялся в рамках форума "Сделано в России": поговорили о новых вызовах, с которыми столкнулись компании, РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:27

2023-10-20T19:27

2023-10-20T19:27

экономика

россия

вероника никишина

анатолий попов

василий осьмаков

трансмашхолдинг

сбербанк россии

промсвязьбанк

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Диалог бизнеса, финансовых и государственных структур состоялся в рамках форума "Сделано в России": поговорили о новых вызовах, с которыми столкнулись компании, уже работающие на рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Модераторами сессии "Финансовый рынок для реального сектора" стали гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Они подняли острые вопросы изменившейся российской торговли и проблем финансирования инфраструктурных и стратегических проектов в новых реалиях", - говорится в сообщении. "Системнозначимые внешнеэкономические проекты могут быть реализованы только с грамотно выстроенным комплексом финансовых мер. Именно кооперация и тесное взаимодействие банков и реального сектора, наших экспортеров и импортеров позволит достичь поставленных целей по наращиванию внешнеэкономического потенциала страны", - сказала Никишина, начиная работу сессии. Гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа рассказал о необходимости прямых российских инвестиций за рубежом, чтобы обеспечить плацдарм для ВЭД. Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомской выделил три направления, где банки должны быть более активными для поддержки ВЭД: инвестиции в логистическую инфраструктуру; кооперация с международными игроками и строительство проектов за рубежом; осуществление трансграничных расчетов, в том числе путем многостороннего клиринга. Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков подчеркнул, что тема поддержки экспорта - не просто важная, она вечная, вне зависимости от геополитики. При всех задачах государства, которых много, в любой экономике мира (рыночная, нерыночная), финансовая поддержка экспорта - это роль государства. Также в рамках сессии выступил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По его словам, раньше государство могло инерционно поддерживать экспорт, но сейчас уровень риска стал выше. Требуются новые, более сложные инструменты. Как сообщил Василий Осьмаков, в настоящее время российские экспортеры выходят на те рынки, которые не вписываются в риск-политики никаких банков. В связи с этим нужно предлагать им специальные коробочные решения. По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, трансграничные расчеты с использованием ЦФА и криптовалют открыли бы окно возможностей для малого и среднего бизнеса, но пока соответствующие законы не приняты. Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский сообщил, что сегодня можно говорить о процессе юанизации в России. В мире эти тенденции также находят свое отражение. Так, вторая валюта по использованию в системе SWIFT теперь не евро, а юань. По его словам, малый и средний бизнес, в отличие от крупного, сегодня не может выйти на рынки в Китай, в связи с чем ему требуется помощь.

https://ria.ru/20231020/fosagro-1904185608.html

https://ria.ru/20231019/forum-1903947373.html

https://ria.ru/20231018/investitsii-1903694668.html

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экономика, россия, вероника никишина, анатолий попов, василий осьмаков, трансмашхолдинг, сбербанк россии, промсвязьбанк, китай