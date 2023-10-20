Проблемы долгих инвестиций в бизнес подняли на форуме "Сделано в России"
Проблемы долгих инвестиций в бизнес подняли на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Участники Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Диалог бизнеса, финансовых и государственных структур состоялся в рамках форума "Сделано в России": поговорили о новых вызовах, с которыми столкнулись компании, уже работающие на рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Модераторами сессии "Финансовый рынок для реального сектора" стали гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Они подняли острые вопросы изменившейся российской торговли и проблем финансирования инфраструктурных и стратегических проектов в новых реалиях", - говорится в сообщении.
"Системнозначимые внешнеэкономические проекты могут быть реализованы только с грамотно выстроенным комплексом финансовых мер. Именно кооперация и тесное взаимодействие банков и реального сектора, наших экспортеров и импортеров позволит достичь поставленных целей по наращиванию внешнеэкономического потенциала страны", - сказала Никишина, начиная работу сессии.
Гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа рассказал о необходимости прямых российских инвестиций за рубежом, чтобы обеспечить плацдарм для ВЭД.
Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомской выделил три направления, где банки должны быть более активными для поддержки ВЭД: инвестиции в логистическую инфраструктуру; кооперация с международными игроками и строительство проектов за рубежом; осуществление трансграничных расчетов, в том числе путем многостороннего клиринга.
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков подчеркнул, что тема поддержки экспорта - не просто важная, она вечная, вне зависимости от геополитики. При всех задачах государства, которых много, в любой экономике мира (рыночная, нерыночная), финансовая поддержка экспорта - это роль государства.
Также в рамках сессии выступил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По его словам, раньше государство могло инерционно поддерживать экспорт, но сейчас уровень риска стал выше.
Требуются новые, более сложные инструменты. Как сообщил Василий Осьмаков, в настоящее время российские экспортеры выходят на те рынки, которые не вписываются в риск-политики никаких банков. В связи с этим нужно предлагать им специальные коробочные решения.
По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, трансграничные расчеты с использованием ЦФА и криптовалют открыли бы окно возможностей для малого и среднего бизнеса, но пока соответствующие законы не приняты.
Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский сообщил, что сегодня можно говорить о процессе юанизации в России. В мире эти тенденции также находят свое отражение. Так, вторая валюта по использованию в системе SWIFT теперь не евро, а юань. По его словам, малый и средний бизнес, в отличие от крупного, сегодня не может выйти на рынки в Китай, в связи с чем ему требуется помощь.