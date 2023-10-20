Рейтинг@Mail.ru
На форуме "Сделано в России" рассказали о высокотехнологичном экспорте - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/forum-1904227811.html
На форуме "Сделано в России" рассказали о высокотехнологичном экспорте
На форуме "Сделано в России" рассказали о высокотехнологичном экспорте - РИА Новости, 20.10.2023
На форуме "Сделано в России" рассказали о высокотехнологичном экспорте
Высокотехнологичный экспорт отличают такие важные этапы, как инжиниринговая часть, поставки продукции и постпродажное обслуживание, рассказал старший... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:18
2023-10-20T18:18
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
форум "сделано в россии"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904222162_0:110:3074:1839_1920x0_80_0_0_8fe3b14cb675ab3bfc02da34ec76e9a3.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Высокотехнологичный экспорт отличают такие важные этапы, как инжиниринговая часть, поставки продукции и постпродажное обслуживание, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков в рамках форума "Сделано в России".Одна из ключевых сессий Международного экспортного форума "Сделано в России" была посвящена продвижению и поддержке высокотехнологического экспорта, самой сложной и комплексной его части."Высокотехнологический экспорт отличается от обычных товаров и услуг тем, что он основан на передовых научно-технических разработках и инновациях. Важным аспектом успешной реализации подобных бизнес-проектов является слаженное взаимодействие всех звеньев цепочки технологического экспорта. Если хотя бы один из элементов не функционирует должным образом, весь проект может оказаться под угрозой", - сказал Гусаков.На сессии обсудили специфику и экспорт современной технологической продукции, а также ее перспективы для российской экономики. Эксперты выделили сложности, с которыми сталкиваются при реализации технологических проектов, но отметили, что эти проблемы могут быть успешно преодолены. Особое внимание было уделено роли государственных органов и институтов развития в поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома рассказала о мерах поддержки правительства Москвы для технологичных компаний и программе пилотного тестирования инновационных решений, отметив, что для столицы крайне важен рост технологического сектора."Сейчас для инновационного бизнеса создана линейка программ по всей номенклатуре. Мы поддерживаем молодые стартапы, помогаем привлекать любые формы инвестиций: это венчурные инвестиции, льготные кредиты под три процента, различного рода субсидии, также мы помогаем компаниям софинансировать оборудование при модернизации. Весь комплекс мер сформирован для того, чтобы помогать компаниям расти", – подчеркнула она.Участники дискуссии сошлись во мнении, что данное направление экспорта нуждается в особой поддержке государства, поскольку он требует значительных вложений и сопряжен с высоким уровнем рисков.
https://ria.ru/20231020/sertifikat-1904198959.html
https://ria.ru/20231020/rets-1904115100.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904222162_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_8923accb0790366a3e389c8368b41915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, форум "сделано в россии"
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Форум "Сделано в России"

На форуме "Сделано в России" рассказали о высокотехнологичном экспорте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный директор "ЭКСАР" Никита Гусаков на сессии "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России"
Генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков на сессии Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития в рамках международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор "ЭКСАР" Никита Гусаков на сессии "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Высокотехнологичный экспорт отличают такие важные этапы, как инжиниринговая часть, поставки продукции и постпродажное обслуживание, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков в рамках форума "Сделано в России".
Одна из ключевых сессий Международного экспортного форума "Сделано в России" была посвящена продвижению и поддержке высокотехнологического экспорта, самой сложной и комплексной его части.
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора Российского института стандартизации Елена Лебединская на сессии Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Сертификат "Сделано в России" подтвердил качество уже более 1 тыс товаров
Вчера, 16:50
"Высокотехнологический экспорт отличается от обычных товаров и услуг тем, что он основан на передовых научно-технических разработках и инновациях. Важным аспектом успешной реализации подобных бизнес-проектов является слаженное взаимодействие всех звеньев цепочки технологического экспорта. Если хотя бы один из элементов не функционирует должным образом, весь проект может оказаться под угрозой", - сказал Гусаков.
На сессии обсудили специфику и экспорт современной технологической продукции, а также ее перспективы для российской экономики. Эксперты выделили сложности, с которыми сталкиваются при реализации технологических проектов, но отметили, что эти проблемы могут быть успешно преодолены. Особое внимание было уделено роли государственных органов и институтов развития в поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома рассказала о мерах поддержки правительства Москвы для технологичных компаний и программе пилотного тестирования инновационных решений, отметив, что для столицы крайне важен рост технологического сектора.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов на бизнес-завтраке Экспорт и транспортировка продукции ЛПК в Индию в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
РЭЦ в 2022 году поддержал 883 экспортирующих в Индию компании на $500 млн
Вчера, 13:16
"Сейчас для инновационного бизнеса создана линейка программ по всей номенклатуре. Мы поддерживаем молодые стартапы, помогаем привлекать любые формы инвестиций: это венчурные инвестиции, льготные кредиты под три процента, различного рода субсидии, также мы помогаем компаниям софинансировать оборудование при модернизации. Весь комплекс мер сформирован для того, чтобы помогать компаниям расти", – подчеркнула она.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что данное направление экспорта нуждается в особой поддержке государства, поскольку он требует значительных вложений и сопряжен с высоким уровнем рисков.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияФорум "Сделано в России"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала