https://ria.ru/20231020/forum-1904227811.html

На форуме "Сделано в России" рассказали о высокотехнологичном экспорте

На форуме "Сделано в России" рассказали о высокотехнологичном экспорте - РИА Новости, 20.10.2023

На форуме "Сделано в России" рассказали о высокотехнологичном экспорте

Высокотехнологичный экспорт отличают такие важные этапы, как инжиниринговая часть, поставки продукции и постпродажное обслуживание, рассказал старший... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:18

2023-10-20T18:18

2023-10-20T18:18

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Высокотехнологичный экспорт отличают такие важные этапы, как инжиниринговая часть, поставки продукции и постпродажное обслуживание, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков в рамках форума "Сделано в России".Одна из ключевых сессий Международного экспортного форума "Сделано в России" была посвящена продвижению и поддержке высокотехнологического экспорта, самой сложной и комплексной его части."Высокотехнологический экспорт отличается от обычных товаров и услуг тем, что он основан на передовых научно-технических разработках и инновациях. Важным аспектом успешной реализации подобных бизнес-проектов является слаженное взаимодействие всех звеньев цепочки технологического экспорта. Если хотя бы один из элементов не функционирует должным образом, весь проект может оказаться под угрозой", - сказал Гусаков.На сессии обсудили специфику и экспорт современной технологической продукции, а также ее перспективы для российской экономики. Эксперты выделили сложности, с которыми сталкиваются при реализации технологических проектов, но отметили, что эти проблемы могут быть успешно преодолены. Особое внимание было уделено роли государственных органов и институтов развития в поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома рассказала о мерах поддержки правительства Москвы для технологичных компаний и программе пилотного тестирования инновационных решений, отметив, что для столицы крайне важен рост технологического сектора."Сейчас для инновационного бизнеса создана линейка программ по всей номенклатуре. Мы поддерживаем молодые стартапы, помогаем привлекать любые формы инвестиций: это венчурные инвестиции, льготные кредиты под три процента, различного рода субсидии, также мы помогаем компаниям софинансировать оборудование при модернизации. Весь комплекс мер сформирован для того, чтобы помогать компаниям расти", – подчеркнула она.Участники дискуссии сошлись во мнении, что данное направление экспорта нуждается в особой поддержке государства, поскольку он требует значительных вложений и сопряжен с высоким уровнем рисков.

https://ria.ru/20231020/sertifikat-1904198959.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, форум "сделано в россии"