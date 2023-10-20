https://ria.ru/20231020/forum-1904117019.html
Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России"
Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России"
Победителей конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) наградили на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:42
2023-10-20T13:42
2023-10-20T13:42
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904126492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70238052beeb016ceedfaf046cd1e62f.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Победителей конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) наградили на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Победителем стал Центр поддержки экспорта Смоленской области, вторе место занял ЦПЭ Республики Удмуртия, а бронза досталась ЦПЭ Калининградской области", - говорится в сообщении.Жюри в лице организатора конкурса – Российского экспортного центра оценивало видеоролики ЦПЭ по следующим критериям: полнота донесения информации о предлагаемой услуге по поддержке, креативность и количество просмотров.Центры поддержки экспорта созданы в целях поддержки субъектов МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия МСП в бизнес-миссиях и в международных выставках в России и за рубежом, содействия в размещении МСП на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения) и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов.С 2020 года создано и действуют 82 ЦПЭ в 82 субъектах Российской Федерации.
https://ria.ru/20231020/rets-1904115100.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904126492_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_2b2218403d662f7a4fd3cf7b2b34998c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Победителей конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) наградили на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Победителем стал Центр поддержки экспорта Смоленской области, вторе место занял ЦПЭ Республики Удмуртия, а бронза досталась ЦПЭ Калининградской области", - говорится в сообщении.
РЭЦ в 2022 году поддержал 883 экспортирующих в Индию компании на $500 млн
Жюри в лице организатора конкурса – Российского экспортного центра оценивало видеоролики ЦПЭ по следующим критериям: полнота донесения информации о предлагаемой услуге по поддержке, креативность и количество просмотров.
Центры поддержки экспорта созданы в целях поддержки субъектов МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия МСП в бизнес-миссиях и в международных выставках в России
и за рубежом, содействия в размещении МСП на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения) и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов.
С 2020 года создано и действуют 82 ЦПЭ в 82 субъектах Российской Федерации.