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Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
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13:42 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/forum-1904117019.html
Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России"
Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России"
Победителей конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) наградили на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:42
2023-10-20T13:42
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Победителей конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) наградили на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Победителем стал Центр поддержки экспорта Смоленской области, вторе место занял ЦПЭ Республики Удмуртия, а бронза досталась ЦПЭ Калининградской области", - говорится в сообщении.Жюри в лице организатора конкурса – Российского экспортного центра оценивало видеоролики ЦПЭ по следующим критериям: полнота донесения информации о предлагаемой услуге по поддержке, креативность и количество просмотров.Центры поддержки экспорта созданы в целях поддержки субъектов МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия МСП в бизнес-миссиях и в международных выставках в России и за рубежом, содействия в размещении МСП на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения) и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов.С 2020 года создано и действуют 82 ЦПЭ в 82 субъектах Российской Федерации.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл ЗыковНаграждение победителя конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на форуме "Сделано в России"
Награждение победителя конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Награждение победителя конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на форуме "Сделано в России"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Победителей конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) наградили на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Победителем стал Центр поддержки экспорта Смоленской области, вторе место занял ЦПЭ Республики Удмуртия, а бронза досталась ЦПЭ Калининградской области", - говорится в сообщении.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов на бизнес-завтраке Экспорт и транспортировка продукции ЛПК в Индию в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
РЭЦ в 2022 году поддержал 883 экспортирующих в Индию компании на $500 млн
13:16
Жюри в лице организатора конкурса – Российского экспортного центра оценивало видеоролики ЦПЭ по следующим критериям: полнота донесения информации о предлагаемой услуге по поддержке, креативность и количество просмотров.
Центры поддержки экспорта созданы в целях поддержки субъектов МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия МСП в бизнес-миссиях и в международных выставках в России и за рубежом, содействия в размещении МСП на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения) и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов.
С 2020 года создано и действуют 82 ЦПЭ в 82 субъектах Российской Федерации.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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