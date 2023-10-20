https://ria.ru/20231020/forum-1904117019.html

Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России"

Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023

Призеров конкурса видео-контента наградили на форуме "Сделано в России"

Победителей конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) наградили на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:42

2023-10-20T13:42

2023-10-20T13:42

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Победителей конкурса на лучший видео-контент среди центров поддержки экспорта (ЦПЭ) наградили на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Победителем стал Центр поддержки экспорта Смоленской области, вторе место занял ЦПЭ Республики Удмуртия, а бронза досталась ЦПЭ Калининградской области", - говорится в сообщении.Жюри в лице организатора конкурса – Российского экспортного центра оценивало видеоролики ЦПЭ по следующим критериям: полнота донесения информации о предлагаемой услуге по поддержке, креативность и количество просмотров.Центры поддержки экспорта созданы в целях поддержки субъектов МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия МСП в бизнес-миссиях и в международных выставках в России и за рубежом, содействия в размещении МСП на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения) и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов.С 2020 года создано и действуют 82 ЦПЭ в 82 субъектах Российской Федерации.

https://ria.ru/20231020/rets-1904115100.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)