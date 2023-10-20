https://ria.ru/20231020/fingramotnost-1904179522.html

Школа РЭЦ научила участников форума "Сделано в России" финграмотности

Школа РЭЦ научила участников форума "Сделано в России" финграмотности - РИА Новости, 20.10.2023

Школа РЭЦ научила участников форума "Сделано в России" финграмотности

Мастер-класс по программе "Женское дело", организованный на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при поддержке Совета Евразийского женского форума РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:06

2023-10-20T16:06

2023-10-20T16:06

экономика

россия

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мастер-класс по программе "Женское дело", организованный на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, провели для предпринимательниц, которые начинают или уже развивают свою экспортную деятельность и хотят повысить свою финансовую грамотность, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."С приветственным словом к участникам обратились врио председателя правления АО Росэксимбанк Татьяна Сахарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, председатель Совета Евразийского Женского Форума Галина Карелова, советник Руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков", - говорится в сообщении.В ходе мастер-класса эксперты познакомили участников с ключевыми аспектами финансовой составляющей деятельности компании и с мерами поддержки при реализации экспорта. Затем на практических упражнениях проработали вопросы налогообложения, ценообразования и финансового планирования при экспорте. Эти практические блоки позволят участникам повысить эффективность управления финансами предприятия с учетом жизненного цикла развития, на котором находится предприятие."Программа "Женское дело" реализуется в рамках подписанной Российским экспортным центром, Школой экспорта РЭЦ и Банком России дорожной карты по поддержке экспортно ориентированных МСП. Сегодня поддержка женского предпринимательства входит в приоритетные цели Школы экспорта РЭЦ, и наша программа позволит российским предпринимательницам сформировать прочный фундамент знаний в финансовой сфере для успешной реализации экспортных проектов", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.Программа "Женское дело" является уникальной в силу участия в ее разработке экспертов со стороны Центрального Банка, Корпорации МСП и Министерства экономического развития России. В дальнейшем Школа экспорта РЭЦ планирует разработать учебное пособие и дистанционный курс по темам программы.В августе состоялся запуск программы "Женское дело", в котором приняли участие более 60 предпринимательниц в очном и дистанционном форматах. По итогам двухдневного обучения участницы особенно отметили актуальность и практикоориентированность блоков, которые были посвящены вопросам финансового планирования, взаимодействия с банками, бухгалтерского учета и налогообложения и т.д.

https://ria.ru/20231020/forum-1904117019.html

https://ria.ru/20231019/eksportery-1904026539.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)