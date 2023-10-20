https://ria.ru/20231020/film-1904268557.html

Кустурица рассказал о съемках фильма "Преступление без наказания"

Кустурица рассказал о съемках фильма "Преступление без наказания" - РИА Новости, 20.10.2023

Кустурица рассказал о съемках фильма "Преступление без наказания"

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что снимет "Преступление без наказания" по роману Федора Достоевского, это будет его первый фильм на русском языке. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T22:35

2023-10-20T22:35

2023-10-20T22:56

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федор достоевский

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евгений водолазкин

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ТУЛА, 20 окт - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что снимет "Преступление без наказания" по роману Федора Достоевского, это будет его первый фильм на русском языке. Ранее Кустурица рассказывал, что думает над съемками фильмов по мотивам произведений Достоевского и Евгения Водолазкина. "Будут "Преступление без наказания" и будет "Лавр" (по роману Водолазкина - ред.)… Я хотел снять этот фильм в Сербии, но, думаю, что Раскольникова, Соню Мармеладову я сделаю здесь (в России - ред.). Сценарий я закончу. В этом фильме снимутся хорошие российские актеры и актрисы. Это будет мой первый фильм на русском языке", - сказал Кустурица журналистам в Доме культуры "Ясная поляна". По его словам, идея снять этот фильм пришла ему еще 20 лет назад. Тогда в нем хотел сняться Джонни Депп, но Кустурица ему отказал. "Когда я встретился с Джонни Деппом, он сказал, что хочет играть Раскольникова. Я ему сказал, что это невозможно, потому что я хочу это сделать на сербском языке. Он расстроился и не понял, почему я так сказал. Он сказал, что готов играть на любом языке, на котором я захочу. Но я всегда считал, что корень фильма и литературы там, где они выросли", - отметил режиссер. В свою очередь, Евгений Водолазкин сообщил, что напишет сценарий к фильму Кустурицы по своему роману "Лавр"."Я действительно избегаю, чтобы писать, по крайней мере по своим произведениям, сценарий. Но "Лавр" - это, пожалуй, единственный роман, который я в какой-то момент понял, как нужно снимать. У меня нет амбиций самовыражаться в киноискусстве, это не моя сфера абсолютно. Но бывают случаи, когда даже на чужой территории ты иногда понимаешь, как это должно выглядеть", - сказал Водолазкин в рамках мероприятий школы кинокритики.По его словам, главным стимулом для написания сценария стала идея Кустурицы снять фильм по "Лавру". "Я решил, что, наверное, если такой великий режиссер снимает, то я, по крайней мере, должен попробовать написать сценарий. Первую треть сценария я отправил Эмиру, чтобы в точности все знать. Мы даже перевели эту часть. Потом Эмир мне позвонил и сказал, что ему понравилось и он понимает, как этот фильм делать. Тогда я со спокойной душой написал оставшуюся часть сценария. Если это понравится Эмиру, тогда мы будем работать с этим сценарием и снимать фильм", - подчеркнул писатель.Кустурица рассказал, что ему понравилось в "Лавре" безвременье, но при этом "историческая, русская перспектива"."Я думаю, что если получится, а я думаю, что это получится только у Эмира, - соединить смех и слезы, тогда я буду счастлив", - заключил Водолазкин.Роман "Лавр" в 2013 году также получил премию "Ясная Поляна" в номинации "XXI век". Действие романа происходит в XV веке. Главный герой книги проживает как бы четыре разные жизни - он побывал и врачом, и юродивым, и паломником в Иерусалиме, и, наконец, стал отшельником.

https://ria.ru/20230930/rezhisser-1899682022.html

https://ria.ru/20230201/kusturitsa-1848886113.html

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сербия, россия, федор достоевский, эмир кустурица, евгений водолазкин, президентский фонд культурных инициатив