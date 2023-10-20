https://ria.ru/20231020/ekaterinburg-1904027095.html
В Екатеринбурге выпал первый снег
В Екатеринбурге выпал первый снег - РИА Новости, 20.10.2023
В Екатеринбурге выпал первый снег
Первый снег выпал в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:41
2023-10-20T10:41
2023-10-20T10:41
общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Мокрый снег пошел в уральской столице около 9.00 мск. Снежинки, касаясь асфальта, тут же таяли. После первого осеннего снега из-за облаков сразу вышло солнце, снежный покров образоваться не успел. По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу в Екатеринбурге ожидается температура воздуха плюс 3… плюс 8 градусов, синоптики прогнозируют небольшой дождь, мокрый снег вероятен лишь местами. В выходные ожидается прохождение через Урал глубокого циклона с осадками в виде мокрого снега и дождя и порывистым ветром, ночью вероятно образование гололедицы на дорогах. Температура воздуха ночью составит минус 2… плюс 2 градуса, днем от 0 до 5 градусов тепла.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатеринбург
В Екатеринбурге выпал первый снег
В Екатеринбурге выпал первый снег, но тут же растаял из-за плюсовой температуры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Мокрый снег пошел в уральской столице около 9.00 мск. Снежинки, касаясь асфальта, тут же таяли. После первого осеннего снега из-за облаков сразу вышло солнце, снежный покров образоваться не успел.
По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу в Екатеринбурге ожидается температура воздуха плюс 3… плюс 8 градусов, синоптики прогнозируют небольшой дождь, мокрый снег вероятен лишь местами. В выходные ожидается прохождение через Урал глубокого циклона с осадками в виде мокрого снега и дождя и порывистым ветром, ночью вероятно образование гололедицы на дорогах. Температура воздуха ночью составит минус 2… плюс 2 градуса, днем от 0 до 5 градусов тепла.