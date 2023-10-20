https://ria.ru/20231020/ekaterinburg-1904027095.html

В Екатеринбурге выпал первый снег

В Екатеринбурге выпал первый снег - РИА Новости, 20.10.2023

В Екатеринбурге выпал первый снег

Первый снег выпал в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:41

2023-10-20T10:41

2023-10-20T10:41

общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Мокрый снег пошел в уральской столице около 9.00 мск. Снежинки, касаясь асфальта, тут же таяли. После первого осеннего снега из-за облаков сразу вышло солнце, снежный покров образоваться не успел. По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу в Екатеринбурге ожидается температура воздуха плюс 3… плюс 8 градусов, синоптики прогнозируют небольшой дождь, мокрый снег вероятен лишь местами. В выходные ожидается прохождение через Урал глубокого циклона с осадками в виде мокрого снега и дождя и порывистым ветром, ночью вероятно образование гололедицы на дорогах. Температура воздуха ночью составит минус 2… плюс 2 градуса, днем от 0 до 5 градусов тепла.

екатеринбург

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, екатеринбург