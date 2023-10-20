В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Краснодаре
© пресс-служба УМВД России по городу КраснодаруНа месте ДТП с участием маршрутки и трамвая в Краснодаре. Кадр видео
© пресс-служба УМВД России по городу Краснодару
На месте ДТП с участием маршрутки и трамвая в Краснодаре. Кадр видео
КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью после дорожной аварии в Краснодаре, где маршрутка столкнулась с трамваем, сообщило городское УМВД во "ВКонтакте".
По данным ведомства, в пятницу днем 56-летний водитель маршрутки №61 марки Peugeot в микрорайоне Пашковский по улице Горького на пересечении с улицей Бершанской проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамваем.
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"В результате столкновения, по предварительной информации, за помощью медиков обратилось пять граждан. Двоим была оказана разовая помощь на месте ДТП. Трое, среди которых сам водитель маршрутки и двое его пассажиров (женщина и мужчина), были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из пассажиров трамвая никто не пострадал.