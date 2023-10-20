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В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.10.2023
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14:25 20.10.2023 (обновлено: 14:28 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/dtp-1904143824.html
В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие
В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.10.2023
В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие
Пять человек, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью после дорожной аварии в Краснодаре, где маршрутка столкнулась с трамваем, сообщило... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:25
2023-10-20T14:28
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью после дорожной аварии в Краснодаре, где маршрутка столкнулась с трамваем, сообщило городское УМВД во "ВКонтакте". По данным ведомства, в пятницу днем 56-летний водитель маршрутки №61 марки Peugeot в микрорайоне Пашковский по улице Горького на пересечении с улицей Бершанской проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамваем. "В результате столкновения, по предварительной информации, за помощью медиков обратилось пять граждан. Двоим была оказана разовая помощь на месте ДТП. Трое, среди которых сам водитель маршрутки и двое его пассажиров (женщина и мужчина), были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что из пассажиров трамвая никто не пострадал.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Краснодаре

© пресс-служба УМВД России по городу КраснодаруНа месте ДТП с участием маршрутки и трамвая в Краснодаре. Кадр видео
На месте ДТП с участием маршрутки и трамвая в Краснодаре. Кадр видео
© пресс-служба УМВД России по городу Краснодару
На месте ДТП с участием маршрутки и трамвая в Краснодаре. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью после дорожной аварии в Краснодаре, где маршрутка столкнулась с трамваем, сообщило городское УМВД во "ВКонтакте".
По данным ведомства, в пятницу днем 56-летний водитель маршрутки №61 марки Peugeot в микрорайоне Пашковский по улице Горького на пересечении с улицей Бершанской проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамваем.
«
"В результате столкновения, по предварительной информации, за помощью медиков обратилось пять граждан. Двоим была оказана разовая помощь на месте ДТП. Трое, среди которых сам водитель маршрутки и двое его пассажиров (женщина и мужчина), были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из пассажиров трамвая никто не пострадал.
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