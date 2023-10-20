https://ria.ru/20231020/dtp-1904143824.html

В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие

В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.10.2023

В Краснодаре маршрутка столкнулась с трамваем, есть пострадавшие

Пять человек, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью после дорожной аварии в Краснодаре, где маршрутка столкнулась с трамваем, сообщило... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:25

2023-10-20T14:25

2023-10-20T14:28

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью после дорожной аварии в Краснодаре, где маршрутка столкнулась с трамваем, сообщило городское УМВД во "ВКонтакте". По данным ведомства, в пятницу днем 56-летний водитель маршрутки №61 марки Peugeot в микрорайоне Пашковский по улице Горького на пересечении с улицей Бершанской проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамваем. "В результате столкновения, по предварительной информации, за помощью медиков обратилось пять граждан. Двоим была оказана разовая помощь на месте ДТП. Трое, среди которых сам водитель маршрутки и двое его пассажиров (женщина и мужчина), были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что из пассажиров трамвая никто не пострадал.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

краснодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар