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Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5%
Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5% - РИА Новости, 20.10.2023
Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5%
Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5 процента и составят 54 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:29
2023-10-20T09:29
2023-10-20T09:29
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5 процента и составят 54 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был рассмотрен на заседании регионального правительства. "Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5 процента и составят 54 миллиарда рублей. Это значительно больше, чем в среднем за последние пять лет", - написал губернатор в Telegram. Он уточнил, что на социальную сферу будет направлено 63 процента расходов областного бюджета: на соцполитику - почти 23 миллиарда рублей, образование - более 15 миллиардов рублей, здравоохранение - около 6,5 миллиарда рублей. Также предусмотрены средства на увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5 процента. Он составит 19 242 рубля в месяц. Продолжится и реализация 12 национальных проектов. На эти цели будет направлено 14,6 миллиарда рублей. Средства в первую очередь пойдут на строительство школ и предоставление жилья детям-сиротам, возведение и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкцию северных очистных сооружений, переселение из аварийного жилья, строительство объектов культуры и спорта, дорожную отрасль. На поддержку муниципалитетов будет выделен 21 миллиард рублей.
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астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5 процента и составят 54 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был рассмотрен на заседании регионального правительства.
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"Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5 процента и составят 54 миллиарда рублей. Это значительно больше, чем в среднем за последние пять лет", - написал губернатор в Telegram.
Он уточнил, что на социальную сферу будет направлено 63 процента расходов областного бюджета: на соцполитику - почти 23 миллиарда рублей, образование - более 15 миллиардов рублей, здравоохранение - около 6,5 миллиарда рублей.
Также предусмотрены средства на увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5 процента. Он составит 19 242 рубля в месяц.
Продолжится и реализация 12 национальных проектов. На эти цели будет направлено 14,6 миллиарда рублей. Средства в первую очередь пойдут на строительство школ и предоставление жилья детям-сиротам, возведение и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкцию северных очистных сооружений, переселение из аварийного жилья, строительство объектов культуры и спорта, дорожную отрасль. На поддержку муниципалитетов будет выделен 21 миллиард рублей.
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