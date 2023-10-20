https://ria.ru/20231020/dokhody-1903998789.html

Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5%

Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5% - РИА Новости, 20.10.2023

Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5%

Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5 процента и составят 54 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:29

2023-10-20T09:29

2023-10-20T09:29

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5 процента и составят 54 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был рассмотрен на заседании регионального правительства. "Доходы бюджета Астраханской области в 2024 году увеличатся на 7,5 процента и составят 54 миллиарда рублей. Это значительно больше, чем в среднем за последние пять лет", - написал губернатор в Telegram. Он уточнил, что на социальную сферу будет направлено 63 процента расходов областного бюджета: на соцполитику - почти 23 миллиарда рублей, образование - более 15 миллиардов рублей, здравоохранение - около 6,5 миллиарда рублей. Также предусмотрены средства на увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5 процента. Он составит 19 242 рубля в месяц. Продолжится и реализация 12 национальных проектов. На эти цели будет направлено 14,6 миллиарда рублей. Средства в первую очередь пойдут на строительство школ и предоставление жилья детям-сиротам, возведение и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкцию северных очистных сооружений, переселение из аварийного жилья, строительство объектов культуры и спорта, дорожную отрасль. На поддержку муниципалитетов будет выделен 21 миллиард рублей.

https://ria.ru/20230918/tovarooborot-1896959594.html

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астраханская область

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астраханская область, игорь бабушкин