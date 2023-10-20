https://ria.ru/20231020/dodon-1904048502.html

Додон высказался о рассмотрении вотума недоверия правительству Молдавии

Додон высказался о рассмотрении вотума недоверия правительству Молдавии - РИА Новости, 20.10.2023

Додон высказался о рассмотрении вотума недоверия правительству Молдавии

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон назвал цирком процесс рассмотрения в парламенте вотума недоверия правительству... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:11

2023-10-20T11:11

2023-10-20T11:11

в мире

молдавия

игорь додон

дорин речан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824952611_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_5f6ade591b9fa9c2de1605dc23eb892d.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон назвал цирком процесс рассмотрения в парламенте вотума недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявив, что разочарован уровнем политического класса. Вотум недоверия инициировала оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов. Процесс его рассмотрения длился в целом почти 10 часов до глубокой ночи. Предоставление отчета о работе правительства заняло больше семи часов, с трибуны парламента кроме самого премьера выступили представители всех министерств. В итоге оппозиционному блоку не хватило голосов, чтобы отправить правительство в отставку. "Вопрос к правительству Речана: вы министры или те, кто ходят в цирк? Где простое уважение по отношению к оппонентам? Господа министры, вы не актеры, вы министры, которые должны нести ответственность, вы государственные служащие, а вы ведете себя как актеры. Я разочарован уровнем политического класса - имею в виду тех, кто у власти. Такого не было в истории Республики Молдова. Спуститесь на землю", – сказал Додон. Экс-президент обратил внимание на то, что министры не дали ответа ни на один вопрос оппозиции. Он также подчеркнул, что социалисты никогда не позволят себе такого подхода, превращать парламент в цирк. Представители блока коммунистов и социалистов Молдавии 5 октября выдвинули в парламенте инициативу о вотуме недоверия правительству. Сопредседатель блока, экс-президент Владимир Воронин заранее заявил, что голосов для отставки кабмина не хватит, однако оппозиция хочет получить возможность высказаться с трибуны парламента, а также задать вопросы членам правительства, чтобы доказать, что власти "не способны организовать нормальную эффективную работу государственных служб". Вице-спикер парламента от соцпартии Влад Батрынча еще до начала голосования заявил, что премьер нарушил закон, поскольку правительство должно было отвечать на вопросы, выдвинутые ему в проекте вотума недоверия. Поскольку вопросы были проигнорированы, оппозиция обратится в КС, чтобы добиться повторного отчета правительства в парламенте. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действия властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партия "Возрождение", партия "Шанс" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231019/oppozitsiya-1903895747.html

https://ria.ru/20231019/oppozitsiya-1903873037.html

https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, игорь додон, дорин речан