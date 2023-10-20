https://ria.ru/20231020/demonstratsiya-1904241698.html

В Женеве на акцию в поддержку палестинцев вышли более 200 человек

В Женеве на акцию в поддержку палестинцев вышли более 200 человек - РИА Новости, 20.10.2023

В Женеве на акцию в поддержку палестинцев вышли более 200 человек

Около 200 человек проводят демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы поддержать палестинцев и осудить "отсутствие реакции ООН" на ситуацию в Газе,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:13

2023-10-20T19:13

2023-10-20T20:49

в мире

израиль

женева (город)

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904256395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7521d3745bce40f1e4678722d7a80b0a.jpg

ЖЕНЕВА, 20 окт - РИА Новости. Около 200 человек проводят демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы поддержать палестинцев и осудить "отсутствие реакции ООН" на ситуацию в Газе, передает корреспондент РИА Новости на месте событий. Более 200 человек откликнулись на призыв нескольких ассоциаций в поддержку Палестины в Женеве провести демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве несмотря на дождливый день, незадолго до начала демонстрации небо прояснилось. Демонстранты скандируют: "Сионисты, фашисты, это вы террористы", "ООН-соучастница" и "Запад-соучастник". Многочисленными палестинскими флагами размахивает молодая толпа, в основном состоящая из женщин, под наблюдением нескольких швейцарских полицейских. "Важно напомнить ООН о ее обязательствах в отношении безопасности палестинского народа, который стал жертвой геноцида со стороны израильских колонизаторов при полном молчании Запада. Палестинцы заслуживают защиты от этих преступлений", - рассказала РИА Новости студентка Маруа. Другой участник демонстрации, которому около двадцати лет, Идрисс осуждает освещение конфликта в западных СМИ и говорит о "предвзятости в пользу Израиля". Накануне специальные докладчики ООН заявили, что израильские бомбардировки школ и больниц в Газе, а также блокада сектора являются преступлениями против человечности, существует риск геноцида палестинского народа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231018/posolstvo-1903672552.html

https://ria.ru/20231020/aktsii-1904239173.html

израиль

женева (город)

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в поддержку Палестины перед штаб-квартирой ООН в Женеве Около 200 человек проводят демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы поддержать палестинцев и осудить "отсутствие реакции ООН" на ситуацию в Газе, передает корреспондент РИА Новости на месте событий. 2023-10-20T19:13 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, женева (город), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас