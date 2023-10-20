https://ria.ru/20231020/demonstratsiya-1904241698.html
В Женеве на акцию в поддержку палестинцев вышли более 200 человек
В Женеве на акцию в поддержку палестинцев вышли более 200 человек - РИА Новости, 20.10.2023
В Женеве на акцию в поддержку палестинцев вышли более 200 человек
Около 200 человек проводят демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы поддержать палестинцев и осудить "отсутствие реакции ООН" на ситуацию в Газе,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:13
2023-10-20T19:13
2023-10-20T20:49
в мире
израиль
женева (город)
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904256395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7521d3745bce40f1e4678722d7a80b0a.jpg
ЖЕНЕВА, 20 окт - РИА Новости. Около 200 человек проводят демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы поддержать палестинцев и осудить "отсутствие реакции ООН" на ситуацию в Газе, передает корреспондент РИА Новости на месте событий. Более 200 человек откликнулись на призыв нескольких ассоциаций в поддержку Палестины в Женеве провести демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве несмотря на дождливый день, незадолго до начала демонстрации небо прояснилось. Демонстранты скандируют: "Сионисты, фашисты, это вы террористы", "ООН-соучастница" и "Запад-соучастник". Многочисленными палестинскими флагами размахивает молодая толпа, в основном состоящая из женщин, под наблюдением нескольких швейцарских полицейских. "Важно напомнить ООН о ее обязательствах в отношении безопасности палестинского народа, который стал жертвой геноцида со стороны израильских колонизаторов при полном молчании Запада. Палестинцы заслуживают защиты от этих преступлений", - рассказала РИА Новости студентка Маруа. Другой участник демонстрации, которому около двадцати лет, Идрисс осуждает освещение конфликта в западных СМИ и говорит о "предвзятости в пользу Израиля". Накануне специальные докладчики ООН заявили, что израильские бомбардировки школ и больниц в Газе, а также блокада сектора являются преступлениями против человечности, существует риск геноцида палестинского народа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231018/posolstvo-1903672552.html
https://ria.ru/20231020/aktsii-1904239173.html
израиль
женева (город)
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904256395_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0955faa438c0b3195c7057f47216fb9.jpg
Акция в поддержку Палестины перед штаб-квартирой ООН в Женеве
Около 200 человек проводят демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы поддержать палестинцев и осудить "отсутствие реакции ООН" на ситуацию в Газе, передает корреспондент РИА Новости на месте событий.
2023-10-20T19:13
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, женева (город), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас
В мире, Израиль, Женева (город), Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС
В Женеве на акцию в поддержку палестинцев вышли более 200 человек
На акцию поддержки Палестины перед зданием ООН в Женеве вышли более 200 человек
ЖЕНЕВА, 20 окт - РИА Новости. Около 200 человек проводят демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы поддержать палестинцев и осудить "отсутствие реакции ООН" на ситуацию в Газе, передает корреспондент РИА Новости на месте событий.
Более 200 человек откликнулись на призыв нескольких ассоциаций в поддержку Палестины
в Женеве провести демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве несмотря на дождливый день, незадолго до начала демонстрации небо прояснилось.
Демонстранты скандируют: "Сионисты, фашисты, это вы террористы", "ООН-соучастница" и "Запад-соучастник". Многочисленными палестинскими флагами размахивает молодая толпа, в основном состоящая из женщин, под наблюдением нескольких швейцарских полицейских.
"Важно напомнить ООН о ее обязательствах в отношении безопасности палестинского народа, который стал жертвой геноцида со стороны израильских колонизаторов при полном молчании Запада. Палестинцы заслуживают защиты от этих преступлений", - рассказала РИА Новости студентка Маруа.
Другой участник демонстрации, которому около двадцати лет, Идрисс осуждает освещение конфликта в западных СМИ и говорит о "предвзятости в пользу Израиля".
Накануне специальные докладчики ООН заявили, что израильские бомбардировки школ и больниц в Газе, а также блокада сектора являются преступлениями против человечности, существует риск геноцида палестинского народа.
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
В Берлине на пропалестинских акциях пострадали свыше ста полицейских