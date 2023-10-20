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Китай готов с Россией содействовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.10.2023
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03:48 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/deaskalatsiya-1903978252.html
Китай готов с Россией содействовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке
Китай готов с Россией содействовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.10.2023
Китай готов с Россией содействовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке
Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и возобновлению палестино-израильских... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:48
2023-10-20T03:48
китай
россия
израиль
михаил богданов
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и возобновлению палестино-израильских мирных переговоров, заявил специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. "Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", - передает в пятницу Центральное телевидение Китая. Чжай Цзюнь отметил, что Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом, а также быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине. КНР, как подчеркнул Чжай Цзюнь, выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению. Он отметил, что основной причиной палестино-израильский конфликта является то, что законные права палестинского народа не были защищены. По его словам, Китай и Россия занимают одинаковую позицию по палестинскому вопросу. Телеканал отмечает, что встреча Чжай Цзюня и Богданова состоялась в четверг в Дохе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901412870.html
https://ria.ru/20231008/kitay-1901254367.html
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китай, россия, израиль, михаил богданов, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Китай, Россия, Израиль, Михаил Богданов, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Китай готов с Россией содействовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

КНР готова с Россией содействовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и возобновлению палестино-израильских мирных переговоров, заявил специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.
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"Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", - передает в пятницу Центральное телевидение Китая.
Чжай Цзюнь отметил, что Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом, а также быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине.
КНР, как подчеркнул Чжай Цзюнь, выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению. Он отметил, что основной причиной палестино-израильский конфликта является то, что законные права палестинского народа не были защищены.
По его словам, Китай и Россия занимают одинаковую позицию по палестинскому вопросу.
Телеканал отмечает, что встреча Чжай Цзюня и Богданова состоялась в четверг в Дохе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина
9 октября, 09:27
Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
8 октября, 07:09
 
КитайРоссияИзраильМихаил БогдановВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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