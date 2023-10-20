https://ria.ru/20231020/darknet-1904115974.html

Генпрокуратура заявила об участившихся случаях продажи оружия в даркнете

Генпрокуратура заявила об участившихся случаях продажи оружия в даркнете - РИА Новости, 20.10.2023

Генпрокуратура заявила об участившихся случаях продажи оружия в даркнете

Продажа оружия в защищенных сетях и теневом сегменте интернета, а также с применением криптовалют получает все большее распространение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:18

2023-10-20T13:18

2023-10-20T13:18

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белоруссия

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оружие

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Продажа оружия в защищенных сетях и теневом сегменте интернета, а также с применением криптовалют получает все большее распространение, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Об этом говорилось в пятницу в Нижнем Новгороде, где состоялось заседание объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии, на котором стороны обсудили противодействие нелегальной миграции и незаконный оборот оружия. "Актуальной проблемой трансграничного характера является обезличенный незаконный сбыт оружия посредством сети интернет. Получает все большее распространение модель криминального сбыта оружия в защищенных сетях с использованием анонимизации участников путем шифрования трафика и активного применения в преступных целях криптовалют и иных виртуальных активов", - говорится в сообщении. На заседании отметили, что противодействие незаконному обороту оружия является основной задачей по обеспечению безопасности, которая постоянно находится в центре внимания органов прокуратуры. В этой связи, как и прежде, требуется объединение совместных усилий для борьбы с использованием оружия в криминальных целях. В частности, по данным ведомства, за последние 5 лет меры прокурорского реагирования позволили стабилизировать криминогенную обстановку. Число таких преступлений снизилось с 27,4 тысячи в 2018 году до 22,2 тысячи в 2022 году, а их доля в общей структуре преступности сократилась до 1%. "С учетом происходящих в мире геополитических событий риски криминализации указанных сфер существенно возросли, возникли новые угрозы, в том числе трансграничного характера, которые требуют постоянного мониторинга и оперативного реагирования на самом высоком уровне", – сказал генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании коллегии.

https://ria.ru/20231016/shtraf-1902695060.html

https://ria.ru/20231016/ataka-1903110250.html

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россия, нижний новгород, белоруссия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, безопасность, оружие