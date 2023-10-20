Генпрокуратура заявила об участившихся случаях продажи оружия в даркнете
Генпрокуратура: продажа оружия все чаще проводится в теневом сегменте интернета
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Продажа оружия в защищенных сетях и теневом сегменте интернета, а также с применением криптовалют получает все большее распространение, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Об этом говорилось в пятницу в Нижнем Новгороде, где состоялось заседание объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии, на котором стороны обсудили противодействие нелегальной миграции и незаконный оборот оружия.
"Актуальной проблемой трансграничного характера является обезличенный незаконный сбыт оружия посредством сети интернет. Получает все большее распространение модель криминального сбыта оружия в защищенных сетях с использованием анонимизации участников путем шифрования трафика и активного применения в преступных целях криптовалют и иных виртуальных активов", - говорится в сообщении.
На заседании отметили, что противодействие незаконному обороту оружия является основной задачей по обеспечению безопасности, которая постоянно находится в центре внимания органов прокуратуры. В этой связи, как и прежде, требуется объединение совместных усилий для борьбы с использованием оружия в криминальных целях.
В частности, по данным ведомства, за последние 5 лет меры прокурорского реагирования позволили стабилизировать криминогенную обстановку. Число таких преступлений снизилось с 27,4 тысячи в 2018 году до 22,2 тысячи в 2022 году, а их доля в общей структуре преступности сократилась до 1%.
"С учетом происходящих в мире геополитических событий риски криминализации указанных сфер существенно возросли, возникли новые угрозы, в том числе трансграничного характера, которые требуют постоянного мониторинга и оперативного реагирования на самом высоком уровне", – сказал генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании коллегии.