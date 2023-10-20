https://ria.ru/20231020/bukhta-1904224186.html

В районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки

В районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки - РИА Новости, 20.10.2023

В районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки

Военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:08

2023-10-20T18:08

2023-10-20T18:08

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушная тревога зазвучала в Севастополе в пятницу в 17.27 по мск. "Если увидите дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев. По его словам, запах от дыма неприятный, но это абсолютно безопасно.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

севастополь

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев