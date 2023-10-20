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В районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/bukhta-1904224186.html
В районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки
В районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки - РИА Новости, 20.10.2023
В районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки
Военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:08
2023-10-20T18:08
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушная тревога зазвучала в Севастополе в пятницу в 17.27 по мск. "Если увидите дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев. По его словам, запах от дыма неприятный, но это абсолютно безопасно.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки

Развозжаев: в районе Севастопольской бухты задействовали средства маскировки

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Севастопольскую бухту
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Военные задействовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога зазвучала в Севастополе в пятницу в 17.27 по мск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев.
По его словам, запах от дыма неприятный, но это абсолютно безопасно.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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