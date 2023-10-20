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Следствие попросило продлить домашний арест Блиновской - РИА Новости, 20.10.2023
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Шоубиз
 
11:19 20.10.2023 (обновлено: 11:52 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/blinovskaya-1904053644.html
Следствие попросило продлить домашний арест Блиновской
Следствие попросило продлить домашний арест Блиновской - РИА Новости, 20.10.2023
Следствие попросило продлить домашний арест Блиновской
Следствие просит продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении налогов и отмывании денег, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:19
2023-10-20T11:52
происшествия
елена блиновская
россия
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следствие просит продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении налогов и отмывании денег, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступило ходатайство."В суд поступило ходатайство следствия о продлении Блиновской Е.О. срока домашнего ареста. Заседание пройдет 24 октября в 10.30", - сказала собеседница агентства.Ранее блогеру продлили домашний арест до 26 октября. На это время Блиновской запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, и покидать свой дом под Истрой.В сентябре адвокат Наталия Сальникова рассказала РИА Новости, что с разрешения следователя Блиновская проголосовала на выборах на одном из столичных участков.До этого Сальникова заявила, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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происшествия, елена блиновская, россия, новости шоу-бизнеса
Происшествия, Елена Блиновская, Россия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Следствие попросило продлить домашний арест Блиновской

Следствие просит продлить домашний арест блогеру Блиновской

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следствие просит продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении налогов и отмывании денег, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступило ходатайство.
"В суд поступило ходатайство следствия о продлении Блиновской Е.О. срока домашнего ареста. Заседание пройдет 24 октября в 10.30", - сказала собеседница агентства.
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Ранее блогеру продлили домашний арест до 26 октября. На это время Блиновской запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, и покидать свой дом под Истрой.
В сентябре адвокат Наталия Сальникова рассказала РИА Новости, что с разрешения следователя Блиновская проголосовала на выборах на одном из столичных участков.
До этого Сальникова заявила, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей.
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По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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