https://ria.ru/20231020/blagoustroystvo-1903995608.html

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики"

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" - РИА Новости, 20.10.2023

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:17

2023-10-20T09:17

2023-10-20T09:17

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городское хозяйство москвы

общество

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей. Работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд и в формате "От дома до дома" 1-ю улицу Текстильщиков", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 2,8 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В рамках проекта расширили тротуары и обновили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет 21,6 тысячи квадратных метров. Заменили асфальт на проезжей части, обустроили удобные парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения, на маршрутах к метро поставили лавочки и навигационные стелы", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - важный заключительный этап всех столичных проектов благоустройства. В районе станции БКЛ "Текстильщики" обустроили газон общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров, высадили около 60 деревьев и 160 кустарников.

https://ria.ru/20231019/blagoustroystvo-1903770728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231013/mgtu-1902517904.html

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городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков, москва