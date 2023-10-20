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В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" - РИА Новости, 20.10.2023
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09:17 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/blagoustroystvo-1903995608.html
В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики"
В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" - РИА Новости, 20.10.2023
В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:17
2023-10-20T09:17
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городское хозяйство москвы
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей. Работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд и в формате "От дома до дома" 1-ю улицу Текстильщиков", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 2,8 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В рамках проекта расширили тротуары и обновили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет 21,6 тысячи квадратных метров. Заменили асфальт на проезжей части, обустроили удобные парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения, на маршрутах к метро поставили лавочки и навигационные стелы", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - важный заключительный этап всех столичных проектов благоустройства. В районе станции БКЛ "Текстильщики" обустроили газон общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров, высадили около 60 деревьев и 160 кустарников.
https://ria.ru/20231019/blagoustroystvo-1903770728.html
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городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Петр Бирюков, Москва

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики"

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыЗавершено благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке Москвы
Завершено благоустройство возле станции БКЛ Текстильщики на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке Москвы
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей. Работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд и в формате "От дома до дома" 1-ю улицу Текстильщиков", - сказал Бирюков.
Благоустройство около станции БКЛ Аминьевская завершили на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская" завершили на западе Москвы
Вчера, 10:44
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 2,8 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
«
"В рамках проекта расширили тротуары и обновили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет 21,6 тысячи квадратных метров. Заменили асфальт на проезжей части, обустроили удобные парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения, на маршрутах к метро поставили лавочки и навигационные стелы", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - важный заключительный этап всех столичных проектов благоустройства. В районе станции БКЛ "Текстильщики" обустроили газон общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров, высадили около 60 деревьев и 160 кустарников.
МГТУ им. Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Завершено благоустройство студенческого квартала МГТУ им. Н. Э. Баумана
13 октября, 13:32
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоПетр БирюковМосква
 
 
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