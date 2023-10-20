В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики"
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыЗавершено благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке Москвы
Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей. Работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд и в формате "От дома до дома" 1-ю улицу Текстильщиков", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 2,8 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
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"В рамках проекта расширили тротуары и обновили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет 21,6 тысячи квадратных метров. Заменили асфальт на проезжей части, обустроили удобные парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения, на маршрутах к метро поставили лавочки и навигационные стелы", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - важный заключительный этап всех столичных проектов благоустройства. В районе станции БКЛ "Текстильщики" обустроили газон общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров, высадили около 60 деревьев и 160 кустарников.