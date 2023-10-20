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В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса - РИА Новости, 20.10.2023
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08:56 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/biznes-1903993112.html
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса - РИА Новости, 20.10.2023
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса
Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:56
2023-10-20T08:56
россия
султан хамзаев
госдума рф
максим решетников
общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально ответственного бизнеса, его копия есть в распоряжении РИА Новости. "Сразу от нескольких инициативных групп получил, на мой взгляд, интересное предложение, касающееся поддержки предпринимательского сообщества России… Так, появилась идея законодательно закрепить понятие "социально ответственного предпринимательства" в России", - сказано в обращении. На примере последних лет, когда предприниматели поддерживают государственную политику в области здоровьесбережения нации (особо заметно это проявлялось в период распространения коронавирусной инфекции), отстаивания суверенитета России и безопасности страны (поддержки военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции), отдельные компании заслужили получить дополнительный статус "ответственного" бизнеса, по аналогии с уже существующим понятием – "социально ориентированные некоммерческие организации", который был выведен в законодательную плоскость ранее, сообщил парламентарий. "Зачастую предприниматели и их коллективы – настоящие общественные добровольцы, объединённые не только желанием заработать, но и принести пользу обществу. В ответственное для страны время меняется сам уклад в мышлении большинства предпринимателей, что не может не радовать! На сегодняшний день те предприниматели, которые активно проявляют себя в общественно важной работе, уже получают различные льготы, субсидии, частичную "налоговую разгрузку", - сообщил Хамзаев. При этом публичный статус таких компаний до сих пор отсутствует, добавил он.
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россия, султан хамзаев, госдума рф, максим решетников, общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Максим Решетников, Общество, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса

Депутат Хамзаев предложил МЭР закрепить понятие социально ответственного бизнеса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально ответственного бизнеса, его копия есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Сразу от нескольких инициативных групп получил, на мой взгляд, интересное предложение, касающееся поддержки предпринимательского сообщества России… Так, появилась идея законодательно закрепить понятие "социально ответственного предпринимательства" в России", - сказано в обращении.
На примере последних лет, когда предприниматели поддерживают государственную политику в области здоровьесбережения нации (особо заметно это проявлялось в период распространения коронавирусной инфекции), отстаивания суверенитета России и безопасности страны (поддержки военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции), отдельные компании заслужили получить дополнительный статус "ответственного" бизнеса, по аналогии с уже существующим понятием – "социально ориентированные некоммерческие организации", который был выведен в законодательную плоскость ранее, сообщил парламентарий.
"Зачастую предприниматели и их коллективы – настоящие общественные добровольцы, объединённые не только желанием заработать, но и принести пользу обществу. В ответственное для страны время меняется сам уклад в мышлении большинства предпринимателей, что не может не радовать! На сегодняшний день те предприниматели, которые активно проявляют себя в общественно важной работе, уже получают различные льготы, субсидии, частичную "налоговую разгрузку", - сообщил Хамзаев.
При этом публичный статус таких компаний до сих пор отсутствует, добавил он.
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РоссияСултан ХамзаевГосдума РФМаксим РешетниковОбществоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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