https://ria.ru/20231020/biznes-1903993112.html

В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса

В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса - РИА Новости, 20.10.2023

В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:56

2023-10-20T08:56

2023-10-20T08:56

россия

султан хамзаев

госдума рф

максим решетников

общество

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально ответственного бизнеса, его копия есть в распоряжении РИА Новости. "Сразу от нескольких инициативных групп получил, на мой взгляд, интересное предложение, касающееся поддержки предпринимательского сообщества России… Так, появилась идея законодательно закрепить понятие "социально ответственного предпринимательства" в России", - сказано в обращении. На примере последних лет, когда предприниматели поддерживают государственную политику в области здоровьесбережения нации (особо заметно это проявлялось в период распространения коронавирусной инфекции), отстаивания суверенитета России и безопасности страны (поддержки военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции), отдельные компании заслужили получить дополнительный статус "ответственного" бизнеса, по аналогии с уже существующим понятием – "социально ориентированные некоммерческие организации", который был выведен в законодательную плоскость ранее, сообщил парламентарий. "Зачастую предприниматели и их коллективы – настоящие общественные добровольцы, объединённые не только желанием заработать, но и принести пользу обществу. В ответственное для страны время меняется сам уклад в мышлении большинства предпринимателей, что не может не радовать! На сегодняшний день те предприниматели, которые активно проявляют себя в общественно важной работе, уже получают различные льготы, субсидии, частичную "налоговую разгрузку", - сообщил Хамзаев. При этом публичный статус таких компаний до сих пор отсутствует, добавил он.

https://ria.ru/20230912/biznes-1895769465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, султан хамзаев, госдума рф, максим решетников, общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)