https://ria.ru/20231020/biznes-1903993112.html
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса - РИА Новости, 20.10.2023
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса
Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:56
2023-10-20T08:56
2023-10-20T08:56
россия
султан хамзаев
госдума рф
максим решетников
общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально ответственного бизнеса, его копия есть в распоряжении РИА Новости. "Сразу от нескольких инициативных групп получил, на мой взгляд, интересное предложение, касающееся поддержки предпринимательского сообщества России… Так, появилась идея законодательно закрепить понятие "социально ответственного предпринимательства" в России", - сказано в обращении. На примере последних лет, когда предприниматели поддерживают государственную политику в области здоровьесбережения нации (особо заметно это проявлялось в период распространения коронавирусной инфекции), отстаивания суверенитета России и безопасности страны (поддержки военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции), отдельные компании заслужили получить дополнительный статус "ответственного" бизнеса, по аналогии с уже существующим понятием – "социально ориентированные некоммерческие организации", который был выведен в законодательную плоскость ранее, сообщил парламентарий. "Зачастую предприниматели и их коллективы – настоящие общественные добровольцы, объединённые не только желанием заработать, но и принести пользу обществу. В ответственное для страны время меняется сам уклад в мышлении большинства предпринимателей, что не может не радовать! На сегодняшний день те предприниматели, которые активно проявляют себя в общественно важной работе, уже получают различные льготы, субсидии, частичную "налоговую разгрузку", - сообщил Хамзаев. При этом публичный статус таких компаний до сих пор отсутствует, добавил он.
https://ria.ru/20230912/biznes-1895769465.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, султан хамзаев, госдума рф, максим решетников, общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Максим Решетников, Общество, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса
Депутат Хамзаев предложил МЭР закрепить понятие социально ответственного бизнеса
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально ответственного бизнеса, его копия есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Сразу от нескольких инициативных групп получил, на мой взгляд, интересное предложение, касающееся поддержки предпринимательского сообщества России… Так, появилась идея законодательно закрепить понятие "социально ответственного предпринимательства" в России", - сказано в обращении.
На примере последних лет, когда предприниматели поддерживают государственную политику в области здоровьесбережения нации (особо заметно это проявлялось в период распространения коронавирусной инфекции), отстаивания суверенитета России и безопасности страны (поддержки военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции), отдельные компании заслужили получить дополнительный статус "ответственного" бизнеса, по аналогии с уже существующим понятием – "социально ориентированные некоммерческие организации", который был выведен в законодательную плоскость ранее, сообщил парламентарий.
"Зачастую предприниматели и их коллективы – настоящие общественные добровольцы, объединённые не только желанием заработать, но и принести пользу обществу. В ответственное для страны время меняется сам уклад в мышлении большинства предпринимателей, что не может не радовать! На сегодняшний день те предприниматели, которые активно проявляют себя в общественно важной работе, уже получают различные льготы, субсидии, частичную "налоговую разгрузку", - сообщил Хамзаев.
При этом публичный статус таких компаний до сих пор отсутствует, добавил он.
Путин охарактеризовал поведение российского бизнеса