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Байдена обвинили в использовании гибели детей в Израиле для помощи Украине - РИА Новости, 20.10.2023
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16:32 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/bayden-1904192324.html
Байдена обвинили в использовании гибели детей в Израиле для помощи Украине
Байдена обвинили в использовании гибели детей в Израиле для помощи Украине - РИА Новости, 20.10.2023
Байдена обвинили в использовании гибели детей в Израиле для помощи Украине
Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил, что считает позором использование президентом США Джо Байденом эскалации... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:32
2023-10-20T16:32
украина
израиль
россия
джо байден
сергей лавров
хамас
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил, что считает позором использование президентом США Джо Байденом эскалации палестино-израильского конфликта и гибели израильских детей для продвижения дальнейшего финансирования Украины. "То, что сделал президент, совершенно позорно. Если он хочет продать американскому народу еще 60 миллиардов долларов США для Украины, ему не следует использовать для этого мертвых израильских детей. Это было отвратительно", - привел Вэнс цитату из своего выступления на телеканале Fox News. Ранее республиканские законодатели уже раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, за недостаточно сильную реакцию в отношении ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231020/medvedev-1904071489.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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украина, израиль, россия, джо байден, сергей лавров, хамас, оон, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин
Украина, Израиль, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин
Байдена обвинили в использовании гибели детей в Израиле для помощи Украине

Сенатор: Байден использует гибель израильских детей для продвижения помощи Киеву

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил, что считает позором использование президентом США Джо Байденом эскалации палестино-израильского конфликта и гибели израильских детей для продвижения дальнейшего финансирования Украины.
"То, что сделал президент, совершенно позорно. Если он хочет продать американскому народу еще 60 миллиардов долларов США для Украины, ему не следует использовать для этого мертвых израильских детей. Это было отвратительно", - привел Вэнс цитату из своего выступления на телеканале Fox News.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю
Вчера, 11:45
Ранее республиканские законодатели уже раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, за недостаточно сильную реакцию в отношении ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Вчера, 08:00
 
УкраинаИзраильРоссияДжо БайденСергей ЛавровХАМАСООННАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир Путин
 
 
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