https://ria.ru/20231020/bayden-1903987790.html

СМИ: производитель мороженого хочет бросить Байдену вызов на праймериз

СМИ: производитель мороженого хочет бросить Байдену вызов на праймериз - РИА Новости, 20.10.2023

СМИ: производитель мороженого хочет бросить Байдену вызов на праймериз

Конгрессмен-демократ Дин Филлипс дал понять коллегам по палате представителей, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, сообщает издание РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T07:45

2023-10-20T07:45

2023-10-20T07:45

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Дин Филлипс дал понять коллегам по палате представителей, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе. По словам двух источников, демократ от штата Миннесота уже сообщил ряду конгрессменов о своем намерении баллотироваться. Однако третий источник заявляет, что 54-летний Филлипс "явно рассматривает" такую возможность, но еще не определился с решением. Как отмечает издание, Филлипс, миллионер и один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato, может самостоятельно финансировать большую часть своей кампании. Ранее Филлипс призывал действующего президента Джо Байдена вступить в соревнование с другими демократами на партийных праймериз, ссылаясь на возраст главы государства и утверждая, что у него "есть ощущение, что страна просит альтернативы". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден уже заявил, что намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230914/bayden-1896235510.html

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сша, миннесота, джо байден, в мире, politico