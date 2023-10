https://ria.ru/20231020/bayden-1903980735.html

"Расист и преступник": американцы пришли в бешенство после речи Байдена

"Расист и преступник": американцы пришли в бешенство после речи Байдена - РИА Новости, 20.10.2023

"Расист и преступник": американцы пришли в бешенство после речи Байдена

Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на телеобращение Байдена к нации, в котором тот назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией". РИА Новости, 20.10.2023

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на телеобращение Байдена к нации, в котором тот назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией"."Больше никаких денег на ваши бессмысленные войны! С уважением, американский народ", — написал Andrew Burning Forest."Вы финансируете обе стороны в войне", — возмутилась Molly Pitcher."Что?? Мне нужны деньги на бомбы. Потом деньги на гуманитарную помощь жертвам этих бомб ... не понимаю таких вещей", —посетовала Melonie."Если мы несем моральную ответственность перед израильскими детьми, то мы несем такую же моральную ответственность и перед палестинскими детьми. Их жизни имеют равное значение. Если вы заботитесь о человеческой жизни только в Израиле или только в Газе, то на самом деле вас беспокоит не человеческая жизнь", — выразил мнение All in one."Ты никогда больше не победишь на выборах, расист и военный преступник, совершающий геноцид", — заявил Joe Catron."Худший президент в истории США", — констатировал We the people."Финансирование Израиля — да, Украины — нет", — поделился комментарием американский дипломат Чарльз Джонс.В четверг президент США Джо Байден обратился к американцам с обращением, в котором заявил, что направит в конгресс экстренный запрос на помощь Украине и Израилю. Глава Белого дома назвал поддержку Киева "разумной инвестицией", которая принесет "дивиденды" будущим поколениям.

