https://ria.ru/20231020/bayden-1903979257.html
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле - РИА Новости, 20.10.2023
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле
Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, следует из опроса телеканала CBS. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:10
2023-10-20T04:10
2023-10-20T04:10
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, следует из опроса телеканала CBS. "Как показал опрос CBS News, большинство американцев говорят, что не одобряют политику Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС", - сообщает телеканал. Как свидетельствуют данные опроса, 56% респондентов не одобряют политику Байдена в отношении эскалации на Ближнем Востоке, при этом среди избирателей-республиканцев уровень неодобрения достигает 72%. При ответе на вопрос о том, нужно ли США отправлять Израилю военную помощь, мнения опрошенных разделились. Тогда как большинство сторонников Республиканской партии поддерживают этот шаг, больше половины (53%) демократов высказываются против такой помощи. На вопрос о необходимости отправки гуманитарной помощи США в сектор Газа подавляющее большинство демократов отвечают утвердительно (70%), тогда как большинство республиканцев (59%) настроены против этой меры. Опрос проводился среди 1878 взрослых жителей США в период с 16 по 19 октября. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта, сообщает CBS.
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израиль, ближний восток, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ближний Восток, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле
CBS: 56% американцев не одобряют политику Байдена по войне Израиля и ХАМАС