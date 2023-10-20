https://ria.ru/20231020/bayden-1903979257.html

Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле

Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле - РИА Новости, 20.10.2023

Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле

Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, следует из опроса телеканала CBS. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T04:10

2023-10-20T04:10

2023-10-20T04:10

израиль

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сша

джо байден

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, следует из опроса телеканала CBS. "Как показал опрос CBS News, большинство американцев говорят, что не одобряют политику Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС", - сообщает телеканал. Как свидетельствуют данные опроса, 56% респондентов не одобряют политику Байдена в отношении эскалации на Ближнем Востоке, при этом среди избирателей-республиканцев уровень неодобрения достигает 72%. При ответе на вопрос о том, нужно ли США отправлять Израилю военную помощь, мнения опрошенных разделились. Тогда как большинство сторонников Республиканской партии поддерживают этот шаг, больше половины (53%) демократов высказываются против такой помощи. На вопрос о необходимости отправки гуманитарной помощи США в сектор Газа подавляющее большинство демократов отвечают утвердительно (70%), тогда как большинство республиканцев (59%) настроены против этой меры. Опрос проводился среди 1878 взрослых жителей США в период с 16 по 19 октября. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта, сообщает CBS.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903978725.html

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израиль, ближний восток, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире