Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/bayden-1903979257.html
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле - РИА Новости, 20.10.2023
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле
Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, следует из опроса телеканала CBS. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:10
2023-10-20T04:10
израиль
ближний восток
сша
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, следует из опроса телеканала CBS. "Как показал опрос CBS News, большинство американцев говорят, что не одобряют политику Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС", - сообщает телеканал. Как свидетельствуют данные опроса, 56% респондентов не одобряют политику Байдена в отношении эскалации на Ближнем Востоке, при этом среди избирателей-республиканцев уровень неодобрения достигает 72%. При ответе на вопрос о том, нужно ли США отправлять Израилю военную помощь, мнения опрошенных разделились. Тогда как большинство сторонников Республиканской партии поддерживают этот шаг, больше половины (53%) демократов высказываются против такой помощи. На вопрос о необходимости отправки гуманитарной помощи США в сектор Газа подавляющее большинство демократов отвечают утвердительно (70%), тогда как большинство республиканцев (59%) настроены против этой меры. Опрос проводился среди 1878 взрослых жителей США в период с 16 по 19 октября. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта, сообщает CBS.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903978725.html
израиль
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ad79227385e8e1c2b93bf20b0b198ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ближний восток, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ближний Восток, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Опрос показал отношение американцев к политике Байдена по войне в Израиле

CBS: 56% американцев не одобряют политику Байдена по войне Израиля и ХАМАС

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Большинство американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, следует из опроса телеканала CBS.
«
"Как показал опрос CBS News, большинство американцев говорят, что не одобряют политику Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС", - сообщает телеканал.
Как свидетельствуют данные опроса, 56% респондентов не одобряют политику Байдена в отношении эскалации на Ближнем Востоке, при этом среди избирателей-республиканцев уровень неодобрения достигает 72%.
При ответе на вопрос о том, нужно ли США отправлять Израилю военную помощь, мнения опрошенных разделились. Тогда как большинство сторонников Республиканской партии поддерживают этот шаг, больше половины (53%) демократов высказываются против такой помощи.
На вопрос о необходимости отправки гуманитарной помощи США в сектор Газа подавляющее большинство демократов отвечают утвердительно (70%), тогда как большинство республиканцев (59%) настроены против этой меры.
Опрос проводился среди 1878 взрослых жителей США в период с 16 по 19 октября. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта, сообщает CBS.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта
04:01
 
ИзраильБлижний ВостокСШАДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала