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Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта - РИА Новости, 20.10.2023
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04:01 20.10.2023 (обновлено: 04:06 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/bayden-1903978725.html
Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта
Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта - РИА Новости, 20.10.2023
Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта
Президент США Джо Байден заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:01
2023-10-20T04:06
израиль
палестина
сша
джо байден
владимир путин
оон
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины. "Мы не можем отказываться от попыток достижения мира, мы не можем отказываться от попыток найти решения в рамках концепции двух государств. И Израиль, и Палестина заслуживают того, чтобы жить безопасно, с чувством собственного достоинства и в мире", - сказал он в телеобращении к нации. Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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израиль
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израиль, палестина, сша, джо байден, владимир путин, оон, в мире
Израиль, Палестина, США, Джо Байден, Владимир Путин, ООН, В мире
Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта

Байден призвал не отказываться от принципа двух государств при решении конфликта

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.
"Мы не можем отказываться от попыток достижения мира, мы не можем отказываться от попыток найти решения в рамках концепции двух государств. И Израиль, и Палестина заслуживают того, чтобы жить безопасно, с чувством собственного достоинства и в мире", - сказал он в телеобращении к нации.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден
03:21
Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
ИзраильПалестинаСШАДжо БайденВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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