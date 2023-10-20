https://ria.ru/20231020/bayden-1903978725.html

Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта

Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта - РИА Новости, 20.10.2023

Байден: надо помнить о принципе двух государств при решении конфликта

Президент США Джо Байден заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T04:01

2023-10-20T04:01

2023-10-20T04:06

израиль

палестина

сша

джо байден

владимир путин

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины. "Мы не можем отказываться от попыток достижения мира, мы не можем отказываться от попыток найти решения в рамках концепции двух государств. И Израиль, и Палестина заслуживают того, чтобы жить безопасно, с чувством собственного достоинства и в мире", - сказал он в телеобращении к нации. Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231020/ssha-1903976608.html

израиль

палестина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, палестина, сша, джо байден, владимир путин, оон, в мире