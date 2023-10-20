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Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден - РИА Новости, 20.10.2023
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03:05 20.10.2023 (обновлено: 03:13 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/bayden-1903975801.html
Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден
Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден - РИА Новости, 20.10.2023
Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден
Президент США Джо Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые повлияют на будущее. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:05
2023-10-20T03:13
в мире
сша
израиль
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые повлияют на будущее."Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", - сказал Байден в телевизионном обращении к нации, посвященном ситуации в Израиле и на Украине.Президент США ранее на этой неделе совершил визит в Израиль, подчеркнув, что стал первым президентом США, посетившим регион во время активных военных действий.
https://ria.ru/20231020/zapros-1903976197.html
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в мире, сша, израиль, украина, джо байден
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден
Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден

Байден: принимаемые сейчас решения определят будущие десятилетия

© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые повлияют на будущее.
"Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", - сказал Байден в телевизионном обращении к нации, посвященном ситуации в Израиле и на Украине.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Байден направит в конгресс экстренный запрос на помощь Украине и Израилю
03:12
Президент США ранее на этой неделе совершил визит в Израиль, подчеркнув, что стал первым президентом США, посетившим регион во время активных военных действий.
 
В миреСШАИзраильУкраинаДжо Байден
 
 
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