https://ria.ru/20231020/bayden-1903975801.html

Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден

Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден - РИА Новости, 20.10.2023

Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден

Президент США Джо Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые повлияют на будущее. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:05

2023-10-20T03:05

2023-10-20T03:13

в мире

сша

израиль

украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые повлияют на будущее."Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", - сказал Байден в телевизионном обращении к нации, посвященном ситуации в Израиле и на Украине.Президент США ранее на этой неделе совершил визит в Израиль, подчеркнув, что стал первым президентом США, посетившим регион во время активных военных действий.

https://ria.ru/20231020/zapros-1903976197.html

сша

израиль

украина

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в мире, сша, израиль, украина, джо байден