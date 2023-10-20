https://ria.ru/20231020/bayden-1903975801.html
Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден
Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден - РИА Новости, 20.10.2023
Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден
Президент США Джо Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые повлияют на будущее. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:05
2023-10-20T03:05
2023-10-20T03:13
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые повлияют на будущее."Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", - сказал Байден в телевизионном обращении к нации, посвященном ситуации в Израиле и на Украине.Президент США ранее на этой неделе совершил визит в Израиль, подчеркнув, что стал первым президентом США, посетившим регион во время активных военных действий.
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в мире, сша, израиль, украина, джо байден
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден
Мир сейчас находится на переломном моменте, считает Байден
Байден: принимаемые сейчас решения определят будущие десятилетия